القوس .. ناري الطباع وسريع الغضب

القوس مشغول اليوم بإعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، كما كان بالأمس، وهناك فرصة لمكسب مالي من شراكة، تعويض، أو قرض. نقول للقوس: صحتكم أو صحة شخص عزيز عليكم تستحق الاهتمام. تشهد اليوم تحسنًا في وضعك المالي، مما يمكنك من ترتيب أمورك بعد فترة صعبة. قد تحصل على مبلغ مالي أو تنجز بعض الأوراق المهمة والتي قد تكون في محيط عملك او في عمل خارجي وفي كل الاحوال كن حذرا عند توقيعك لأي وثيقة أو كتاب رسمي.

عاطفيًا: عليك اتخاذ قرارات حكيمة في علاقتك وتجنب التسرع في خطوات غير مضمونة.

شخصية برج القوس مختلفة كلياً عن باقي الأبراج. صاحب هذا البرج يتميز بطبيعة نارية، مما يجعله سريع الغضب ولكنه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه وربما يقدم اعتذارات. يتميز القوس بلسان سليط يصيب كما يصيب السهم، فكلامه جريء وقد يجرح الشخص المقابل بسهولة، إلا أنه يمتلك قدرة على المداواة ومعالجة الجروح، تاركاً أثراً طيباً في نفس الآخر.

ويتميز برج القوس بعاطفة متقدة، فهو من أكثر الأشخاص حنانًا ورقة، ويعشق الأجواء الرومانسية والمغامرات. تجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء لأنها تعكس جزءًا من شخصيته بشكل وثيق.