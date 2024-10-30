في بستان ديالى الأدب.. الشعر والنقد يتوّجان فعاليات الأيام الثقافية السورية في العراق

متابعة – الصباح الجديد:

شهدت الأيام الثقافية السورية في العراق، إقامة جلسة صباحية بالتعاون بين اتحاد الأدباء والكتاب في ديالى وكلية اليرموك الجامعة، وسط حضور نخبوي لعدد من الشعراء والمثقفين والنقاد، وخصصت الجلسة الصباحية بمجملها للحديث عن “اتجاهات الشعر السوري الحديث” بإدارة مميزة من قبل د.علي متعب، حاضر فيها الناقد والشاعر السوري د.نزار بريك هنيدي، متحدثاً عن حضور الشعر السوري عربياً ومستعرضاً التجارب الشعرية السورية التي رفدت الشعرية العربية بالإبداع، ليلقي بعدها هنيدي مجموعة من قصائده التي لم تخلُ من فلسطين ولبنان وهما يقاومان ببسالة وصمود كبيرين الكيان الظالم كما لم تخل القصائد من إرسال برقيات للعالم بأن السلام هو الرسالة التي وجد من أجلها الإنسان.

أما الجلسة المسائية فقد توزّعت بين النقد والشعر، إذ افتتحها رئيس اتحاد أدباء ديالى الشاعر أسامة القيسي مثمناً دور الاتحاد العام من خلال تخصيصه يوماً من الفعاليات لاتحاد أدباء ديالى، كما خُصص محور جلسة النقد التي تقدّم بها د.نذير جعفر للحديث عن “الحرب في الرواية السورية ” ثم استكملت الفعاليات بقراءة شعرية خاصة للشاعر أسد الخضر، بجلسة عامرة ومتميزة أدارها الناقد د.فاضل عبود التميمي، قرأ فيها الخضر مجموعة من قصائده التي جسدت معظمها واقع الشعب العربي عموماً وما يعانيه من ويلات.

وكانت فعاليات الأسبوع الأدبي السوري في العراق قد انطلقت بعد النجاح الكبير لمهرجان الجواهري.