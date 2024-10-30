آخر عمالقة التمثيل المصري رحيل الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر 90 عاما

الصباح الجديد – وكالات

رحل آخر العمالقة الفنان الكبير حسن يوسف بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاماً.

وكان الفنان الكبير أصابته حالة من الحزن والزهد بعد رحيل عبد الله أصغرأبنائه غرقاً فى تموز العام الماضي فى الساحل الشمالى، وتدهورت حالته الصحية والنفسية.

وتعد أبرز مشاركات الرحل حسن يوسف فيلم “هدى” عام 1959 ، ومن ثم مشاركته فى نساء وذئاب مع النجمة الكبيرة هند رستم عام 1960 ، وفيلم “فى بيتنا رجل” عام 1960، ومشاركته فى فيلم الغجرية عام 1961.

وفيلم “كلهم أولادى”، وفيلم “مذكرات تلميذة”، وفيلم “قاضي الغرام”، وفيلم التلميذة، وفيلم صراع مع الملائكة، وفيلم شفيقة القبطية، وفيلم الخطايا، وفيلم سر الغائب، وفيلم سلوي في مهب الريح، وفيلم على ضفاف النيل مع الكبيرة شادية عام 1963، وفيلم زقاق المدق، وفيلم سجين الليل، وفيلم الحسناء والطلبة، والشيطان الصغير، وأم العروسة، وفيلم شادية الجبلأ، وفيلم للرجال فقط، وفيلم المغامرة الكبرى مع الكبير فريد شوقي، وفيلم العزاب الثلاثة، وفيلم مدرس خصوصي، وسكون العاصفة، وصبيان وبنات، وباسم الحب، والمغامرون الثلاثة، وخان الخليلي، والثلاثة يحبونها.

اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها، كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.