كركوك تختتم بطولة الموهبة الرياضية بكرة القدم

كركوك ـ شعبة الإعلام:

اختتم قسم رعاية الموهبة الرياضية في كركوك التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، بطولة (الموهبة الرياضية) بكرة القدم لمواليد 2003/2004 على ملعب نادي الثورة الرياضي بمشاركة ١٢ فريقا واستمرت لأكثر من عشرين يوما .

المباراة النهائية للبطولة جمعت بين فريقي دوميز والمركز الوطني وكانت بحضور مشجعي الفريقين والرواد الرياضيين في كركوك و مدير قسم الموهبة الرياضية حازم اسماعيل وموظفي القسم ، وانتهت المباراة بفوز فريق دوميز بالبطولة وحل فريق الموهبة كركوك بالمركز الثاني وتم توزيع الهدايا على لاعبي الفريقين.