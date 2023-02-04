أموري عيدان: دهوك يستهدف الدخول في المربع الذهبي للممتاز

بغداد ـ فلاح الناصر:

قال اللاعب، أموري عيدان، المنضم حديثا إلى فريق نادي دهوك بكرة القدم ان الجميع يهدف إلى المضي بمسيرة التفوق في مباريات الدوري الممتاز وصولاً إلى المربع الذهبي، سيما ان الفريق حقق نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة أسهمت في ارتقاءه إلى المركز السادس في اللائحة برصيد 24 نقطة متفوقا على النجف السابع بفارق الأهداف.

وأشار إلى ان الفريق يسعى إلى تعزيز رصيده من النقاط للقفز إلى موقع متقدم، اذ يقصله عن فريق الشرطة خامس اللائحة نقطتين، وعن فريقي الزوراء الرابع والطلبة الثالث ثلاثة نقاط فقط، علما ان الجوية يقف في صدارة الترتيب بـ 29 نقطة متقدما على الكهرباء بنقطة واحدة فقط.. وخذا يسهم في اشتعال المنافسة على مراكز المقدمة بين الأندية التي تقف في المراكز من 1 ـ 6.

وبين أموري ان فريقه سيواجه في الجولة 15 مضيفه كربلاء طامحا بخطف النقاط الثلاث برغم مقدرة الفريق المنافس وسعيه المشروع للفوز أيضا، وواصل ان عناصر تفوق دهوك تأتي من المقدرة الفنية للاعبين الذين تم تدعيم بوجوه جديدة لها حضورها مميزا، والفكر التدريبي المتقدم للكابتن سليمان رمضان وتوظيف الجهود النحو الأفضل في الملعب، والدعم المتواصل من الإدارة، ومساندة الجمهور الوفي.

وعن توقيعه لكرة دهوك هذا الموسم، أوضح انه لعب لفريق الصناعات في اخر محطاته قبل ان يتلقى العقد الدهوكي من إدارة النادي والمدرب الذين اطلعوا على إمكاناته بنحو جيد ويعد توقيعه للفريق الشمالي تحديا جديدا يسعى ليكون فيه مؤثرا في دوري الأضواء مرة أخرى بعد سلسلة تجارب لعب فيها للعديد من الأندية منها الزوراء والكهرباء والنجف والحدود وكربلاء، إلى جانب تمثيله منتخبي الناشئين والشباب في أكثر من مناسبة خارجية.

يذكر ان فريق دهوك جمع في اخر 5 مباريات 13 نقطة، ففي الجولة العاشرة فاز على الصناعة بثلاثة أهداف لهدف وتعاد=ل في الجولة 11 امام زاخو بهدف لمثله ثم فاز على نوروز بهدف في الجولة 12 وبالنتيجة مثلها على النجف في الجولة التالية وفي اخر مباريات فاز على القاسم بهدفين لهدف.