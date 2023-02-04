درجال يجتمع بالملاكين التدريبيين للوطني والأولمبي

بحث مع شنيشل وكاساس منهاج المرحلة المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم «عدنان درجال» للجهاز الفني للمنتخبِ الوطني ما تحققَ في بطولةِ خليجي ٢٥ والتتويج باللقبِ، وذلك أثناء اجتماعه بالجهاز الفني الإسباني أمس في مقرّ اتحاد الكرة، ومناقشة مستقبل تحضيرات المنتخب للاستحقاقاتِ المقبلة.

وقالَ درجال: إن المنتخب تَوفقَ في البطولة والجهود أثمرت، والمساندة الجماهيريّة الرائعة كان لها ثقلٌ كبيرٌ في دعم اللاعبين، والحصول على اللقب هو الخطوة الأولى ضمن خطواتِ الاتحاد التي رسمها في التعاقد مع الجهاز الفني الإسباني ضمن خطةٍ طويلة الأمد.لافتاً إلى: إن الاتحاد يضع المصلحةَ العامة هدفاً أساسياً في جميع قراراته، وبالتالي التعاقد مع جهاز فني شاب كان خياراً مدروساً لأننا نعمل للمستقبل، حيث سنركز خلال الفترةِ المقبلة على دوري المحترفين اللاليغا والفئات العمريّة ضمن برنامجٍ طموحٍ لتطوير الكرةِ العراقيّة.

وأشارَ إلى: إن الضجة التي أثيرت بشأن تصريح المدرب كاساس مع انطلاقِ بطولة الخليج عندما قال لم يكن لقب بطولة الخليج هدفاً لنا، أجبت بأن التصريح منطقي برغم غضب بعض الإعلاميين، إلا أننا نؤمن بالعمل كمنظومة وهي مَن تأتي بالنتائج لاحقاً، وبالفعل الفريق توجَ باللقب.وأوضحَ: إن العمل الجماعي أثمر، حيث كان الجهازُ الفني يعمل على الجوانب الفنيّة، ونحن ساعدنا على توفير المناخ الملائم، ودعمنا الفريقَ معنوياً، والفريق كان على مستوى عالٍ من الانضباط، ولمسنا في عيون اللاعبين الشعورَ بالمسؤوليّة عندما طالبت اللاعبين بأن يسجلوا أسماءهم في السجل الذهبيّ من خلال خطفِ لقب بطولة الخليج.

واستطردَ: علينا ترك الجانب العاطفي، والعمل على مضاعفته، فنحن بحاجةٍ إلى عمل فني برغم أننا حصلنا على أغلب الجوائز في الخليج، مثلاً أفضل لاعب وأعلى معدل تهديفي وأقل فريق دخلت مرماه أهداف، لكن هذا لا يعني أننا في حالةٍ مثاليةٍ، بل أن الجهاز الفني أمامه مِشوار لتغيير فكر اللاعبين تكتيكياً خلال الفترة المقبلة.

وطالبَ درجال الجهاز الفني بطرح منهاجه التدريبيّ بشكلٍ كاملٍ وصولاً إلى تصفيات مونديال كأس العالم 2026 ، وسيتم إرسال المنهاج إلى رئيس الوزراء لتوفير جميع مستلزمات النجاح، لأن الحكومة حريصةٌ على توفير سُبل النهوض بكرة القدم، إذ أننا مقبلون على مرحلةٍ مهمةٍ لأن يكون المنتخب العراقي بالموقع الذي يليق به، ليس فقط على المستويين الخليجي والعربي بل الآسيوي.

واختتمَ رئيس الاتحاد درجال حديثه بالقول : لابدّ من وضع استراتيجيّة للنهوض بالكرةِ العراقيّة في الفترة المقبلة، سيكون هناك توافق عملٍ ما بين رابطةِ الدوري الإسباني اللاليغا مع الجهاز الفني لتحديدِ مواعيد دوري المحترفين بما يصب في مصلحةِ المنتخبات الوطنيّة، وكذلك تطوير الفئات العمريّة لأمد طويل، وبالتالي سنوسع عملَ المدربين المحترفين وفق الاستراتيجيّة التي نؤمن بها من أجل تطوير الكرةِ العراقيّة.

وناقشَ درجال مع مدرب المنتخبِ الوطني كاساس ومدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل المرحلةَ المقبلة للمنتخبين، وكذلك حسم مشاركتنا في بطولةِ غربي آسيا في شهر آذار المقبل في الإمارات، وسيحسم الاتحاد ذلك بوقتٍ لاحق.وشدّد درجال على ضرورةِ توفير كل ظروف التحضير للمنتخباتِ الوطنيّة، وتسهيل مهامها للحفاظ على منهاجنا في التقدم والتطوير من خلال استثمار أيام الفيفا، وإقامة المعسكرات التدريبيّة وفق البرامج التي تقدمها.