هيومن رايتس ووتش تتهم السعودية باعتقال الآلاف تعسفيا من دون محاكمة

الصباح الجديد ـ وكالات:

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية في تقرير، باحتجاز آلاف الأشخاص تعسفيا لسنوات دون محاكمة، واستندت المنظمة الحقوقية على قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، على وفق ما أعلنت امس الأحد.

كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس الأحد أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لسنوات في بعض الحالات دون إخضاعهم للمحاكمة محملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية «الاعتقالات التعسفية».وأفادت هيومن رايتس ووتش أنها حللت «معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام قاضٍ». إضافة إلى هؤلاء، ذكرت قاعدة البيانات أن السلطات السعودية تحتجز «رهن التحقيق» 1,875 شخصاً لأكثر من سنة، و251 لأكثر من 3 سنوات.

وتحتجز السلطات مواطنا سعوديا دون إدانة منذ أيلول 2003 وآخر «رهن التحقيق» منذ كانون الأول 2006. ومن أصل 251 شخصاً محتجزين «رهن التحقيق» لأكثر من 3 سنوات، يوجد 233 سعوديا.

وأشارت إلى «الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي» في السنوات الأخيرة، وأكدت أن على «الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا».

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، «إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا.