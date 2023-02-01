اليويفا يجري تعديلات على نظام التأهل لليورو والمونديال

سلوفاكيا تستضيف يورو الشباب في 2025

العواصم ـ وكالات:

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلات على نظام التصفيات المؤهلة لبطولت الأمم الأوروبية (اليورو)، وكأس العالم بدءا من 2024، وكذلك على بطولة دوري الأمم الأوروبية.. وأعلن الاتحاد القاري عن هذه التعديلات الطفيفة بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية، وبعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد أيضا عليها.

ووفقا لهذه التعديلات، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من العام المقبل، سيتم زيادة دور إضافي على بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما أن التصفيات المؤهلة لليورو، ولكأس العالم ستشهد وجود 12 مجموعة من 4 أو 5 منتخبات.

وفيما يتعلق بدوري الأمم، لن يقتصر التأهل في مباريات المستوى الأول على متصدري المجموعات، لكن أيضا سيتأهل أصحاب المركز الثاني، إلى دور الثمانية من مباراتي ذهاب وإياب، وسيتأهل الفائزون من هذا الدور مباشرة لنصف النهائي.أما عن التصفيات المؤهلة لليورو أو للمونديال، فسسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة فيها على 12 مجموعة، تتكون كل منها من 4 أو 5 منتخبات.

وستبدأ التصفيات الخاصة بالمجموعات التي تتكون من 5 منتخبات، في آذار، أو في حزيران المقبلين، إذا كان هناك منتخبات تأهلت بالفعل لدور الثمانية في دوري الأمم، أو إذا كانت ستشارك في مباريات الصعود والهبوط بين المستويات المختلفة بالبطولة.. في حين ستبدأ التصفيات الخاصة بالمجموعات من 4 منتخبات، في أيلول.من جانبه، صرح رئيس اليويفا، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، أن إدخال بطولة دوري الأمم الأوروبية «كان قصة نجاح، من خلال استبدال المباريات الودية في الأجندة الدولية، بمباريات أكثر تنافسية».

وأشار إلى أنه «من خلال التصفيات المؤهلة الجديدة، ستكون هناك فرص أكبر أمام المنتخبات المختلفة للتقدم، مع خوض نفس عدد المباريات داخل الأجندة الدولية».

من جانب اخر، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال اجتماعها في سويسرا، منح سلوفاكيا حق استضافة نسخة عام 2025 من كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاما.. وتستضيف سلوفاكيا، البطولة على 8 ملاعب مختلفة في صيف عام 2025..وتبدأ التصفيات المؤهلة لهذه النسخة من البطولة الأوروبية للشباب في العام الحالي.. وتستضيف جورجيا النسخة القادمة من البطولة في صيف العام الحالي، ويسعى المنتخب الألماني للدفاع عن لقبه فيها.

إلى ذلك، تقام نسخة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بحسب ما أعلن الأخير الجمعة.

وقال اتحاد كونكاكاف أن البطولة سيشترك في تنظيمها الاتحادان القاريان. وهذه المرة الثانية تستضيف الولايات المتحدة البطولة بعد 2016.وكانت النسخة الأخيرة أقيمت في 2021 وأحرزتها الأرجنتين أمام البرازيل المضيفة.