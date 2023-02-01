أضواء على البرامج الرياضية في اذاعة جمهورية العراق

ذكريات من الماضي

محمد نجم الزبيدي

لا شك ان الحديث عن البرامج الرياضية وكيفية اعدادها وتقديمها الى المستمع و المشاهد على حد سواء يطغى عليها طابع عدم المعرفة بأعداد البرامج والكيفية التي يتم ايصالها الى الناس، ولذلك استطيع التحدث عن ما كنا في منتصف السبعينيات والى عام 2003 حيث كانت تلك المدة الزمنية مليئة بالإنجازات ومنها ما قمنا به على صعيد اذاعة جمهورية العراق في تلك المدة حيث وضعنا برامج في منهاج الاذاعة برامج رياضية وبعناوين مختلفة ولهذا فان هذه البرامج كانت تقر من قبل مختصين في هذا الجانب المهم و الحيوي واذكر منهم محمود السعدي الاسم اللامع في الاذاعة و التلفزيون في ذلك الوقت و حسين حافظ الرمز الخالد في التعليق الرياضي على استعراضات الجيش.

فان هذين الشخصيتين محمود السعدي وحسين حافظ هما من افضل ما قاموا باعداد وتقديم البرامج الرياضية عن طريق المذياع وعليه فاني عندما دخلت الى المؤسسة العامة للإذاعة و التلفزيون فان تلك الشخصيتين استطاعوا من اعدادي جيدا لكي اخذ فرصتي في جانب الاعداد والتقديم وما اريد القول هنا ان تلك الاذاعة العريقة لم توجد فيها برامج رياضية فقط كانت تذاع الاخبار الرياضية مع النشرة الاخبارية وبعدها استطعنا ان نؤسس برامج رياضية منوعة وعلى ما اذكر برنامج عالم الرياضة ان ذلك البرنامج على اعداده وتقديمه حسين حافظ ومن بعده جاء محمود السعدي لاعداده وتقديمه وبعد مدة استلمت المهمة في اعداد برامج مختلفة منها (ذكريات رياضية)اعدادي وتقديمي وبرنامج رسالة الدوري لكرة القدم و الموجز الرياضي الذي كان يبث في الساعة الثانية من بعد الظهر يوميا وسبقني في اعداد هذا الموجز الزميل علي رياح وبعدها استلمت المهمة ومن ثم برنامج بين الاندية والاتحادات الرياضية أعدادي وتقديمي ومن ثم جاء بعدي محمد عباس وبرنامج الرياضة في القوات المسلحة كان هذا البرنامج من اعدادي وتقديمي في الاذاعة وضمن برنامج حماة الوطن في تلفزيون بغداد.

وفي عام 1996 وبفضل جهود الدكتور مظفر عبد العال مدير اذاعة جمهورية العراق و موفق السامرائي مدير الاذاعة المذكورة وقمنا بتأسيس قسم رياضي وان ذلك القسم كان يضم زملاء كمندوبين ومنهم الاخ العزيز مؤيد اللامي حاليا هو نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب كان يعمل مندوبا في القسم الرياضي عن محافظة ميسان العمارة الحبيبة والاخ عباس حسن كماز من البصرة الفيحاء وخالد القرغولي مندوبا عن محافظة الانبار وباسل عبد المجيد وسامي الجميلي من محافظة كربلاء المقدسة وسلطان جرجيس ولهان العبادي من نينوى واديب الجبوري من محافظة صلاح وساجد المهداوي من محافظة ديالى ومحمد حنون من محافظة ذي قار وسالم الزيادي من محافظة المثنى ونايف الزبيدي وخليل الجنابي من حافظة بابل ومحمد عباس من محافظة النجف الاشرف و مهدي العكيلي وعبدالرزاق سلمان من بغداد.

وقد بقيت اعمل رئيس للقسم الرياضي الى عام 2003 ولم يوجد اي شخص من عام 1996 من قبله ومن بعده شخصا يدعي انه هو رئيس للقسم الرياضي ما عدا كاتب هذا المنشور الصحفي والاعلامي والمعلق الرياضي محمد نجم الزبيدي ولكن كنت اعمل قبل ذلك العام المذكور تحت امره الاستاذ المعلق الرياضي محمود السعدي الذي له الفضل علي لوصولي الى هذا المستوى , وان هناك مجموعه من المخرجين لتلك البرامج الرياضية امثال عبد الجبار العزاوي و فائز جواد وعادل البدري وعبد الرزاق محمد علي ومعتز مظفر عبد العال وسالم حبيب وفي البث المباشر كان الاخ صباح مانع وحسين الساعدي لهم دور في بث البرامج بصورة جميلة الى المستمعين الكرام.. ولذلك عندما نكتب التاريخ ونضعه في سجلاته انما نريد من هذا هو تثبيت تلك الحقبة الزمنية الذهبية لتبقى في ذاكرة المتابعين من الذين لم يسمعوا تلك البرامج ولم يتابعوها كونهم جاءوا بعد عام 2003 .