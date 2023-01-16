الشاعرة علياء المالكي .. تسقط سهواً في قاعة نخيل عراقي

علي إبراهـيم الدليمي

بدعوة جميلة عطرتها الشاعرة علياء المالكي: (معكم تحلو القصائد)، وبحضور نخبة متميزة من الشعراء والأدباء والمثقفين العراقيين، وعلى قاعة بيت العود في مقر مؤسسة نخيل عراقي، تم مساء السبت الماضي 14/1، الإحتفاء بتوقيع الشاعرة علياء المالكي مجموعتها الشعرية الجديدة الصادرة عن دار مدبولي للنشر والتوزيع في مصر، بعنوان (أسقط سهواً) التي ضمت مجموعة من قصائدها الشعرية الجميلة والتي كتبتها على مدى سنوات مضت من مسيرتها الإبداعية.

وقد قدم الجلسة الشاعر والاعلامي مضر الالوسي، بمقدمة تليق بمسيرة الشاعرة ومنجزها الشعري، والإعلامي.. مصاحبة بأجمل عزف كمان للفنان عدنان نزار، فضلاً عن مداخلة نقدية للشاعر علي الإمارة في نصوص الشاعرة المالكي.

من قصائد الشاعرة علياء المالكي:

لسنا بحاجة لثياب جميلة

فالكرامة تستر العيوب

لا حاجة للأحذية أيضاً

فقد صنعنا من البساطيل

التي استهلكت في الحرب

صنادل جديدة

لا نحتاج لوظيفة محترمة

لا ننا سنحتاج لمسؤول محترم

لا نحتاج إلى مرتب شهري

فأموالنا لن تكفي لتسديد

ضرائب السراق

كل ما نحتاج إليه صفعة واحدة

كي نستفيق

وندرك باننا لسنا بحاجة لشيء

إلا للشرف

في عالم فاقد العذرية