الحان سيدوري الثملة!!

شوقي كريم حسن

وقحٌ ذاك الولد الذي كان يتأمل سيدوري وهي تعد العدة،لغرض ترويض انكيدو، القاطع للطريق،وغير المكترث لذاك الملك

البهي قلقميش،،السادر في غيّه..الذي ماترك انثى اوروكية الا ولامس جسدها الفخاري المليء بروائح الفرات التي كان يعشقها،)!! الولد الوقح،من دون دراية منه،مد يده اليمنى الى ما بين فخذيه،متلمساً افعاه الخاتلة،افعى يقول عنها والده،كاهن المعبد،العابث بالكلمات،الرجال من دون افاع «تتدندل» بين سيقانهم لاتحترمهم ذكورتهم،وترى فيهم الالهة مجرد خيالات ظل يتوجب امتهانهم، الرجل افعى،،والاناث حمامات بيض يلوّنّ الحكايات بما يرضي غرور الافاعي،فترفع رؤوسها مراقبة وحشة الطرقات،المحاطة بخيبات الامل،،تبتسم سيدوري متلمسة نفور نهديها البارزتين مثل سهام منتظرة الاطلاق،مكررة توسلات قلقميش في ان يكون منافس الارباب رفيقاً لدربه،،ومنقذاً

لاوروك التي تعيش تهديداً فاضحاً بزوالها!!

قالت سيدوري..-لاتكترث سيكون طائعاً صاغراً بين يديك!!

ضحك البهي،بجلجلة عالية الرنين،وبهدوء اخذ سيدوري الى حضنه الذي ارتج مثل زلزال اهتياجاً،وشبقاً تدفق بين يديها اللتين مارستا الاغواء بشطارة متقنة،مؤثرة،تعرف بالسر لكنها لاتود الافصاح عنه،خوف ان يعلن المناصف للارباب هيبتهم غضبه،

منذ فتوتها الاولى،علمتها سيدة الصنعة، ان الاسرار لاتعلن عند امرين خاصين،الخمر وهيامات الشبق المهدورة في لحظات رجاء

تطلقها حنجرة خائفة!!

رأت إليه يتلمس ثنايا جسدها بخذر اعمى،خطوط اكتشاف متعثرة لم تك تفهم مقاصدها قبل لحظة الانهيار!!

تنبر شفتاه المرتجفتان هلهاً،

—لاتتأخري..حاجتي اليه ملحة،،لاتهدأ لواعج

اوروك الا بين يديه،،محنة خلق معاند تحتاج اجابة،،!!

/روحك مضطربة /احلامك تخوض في يباس،،/لا ترمي شباكك الى نهر لعنته الهة الجفاف../روحك فارغة وسؤاله ابتعاد/

فعلام ترفع رايات توسلك، صحراؤك امتحان لامحنة/اعط لنفسك خيار تأمل/ ودع مهمة المجيء ليَّ../!

الولد الوقح اخذته سيول الانتشاء،واضعاً رأسه الواج بلهب المراده بين يديه،كلما ابتعدت المسافة تلاشت الوجوه،واختفت المرامات،،/ المسافات تقترب مادام ثمة من يهم بالمجيء..بيسر التفكير رفع رأسه متاملاً بعينين كليلتين ، اوجعتهما رجوات الاقتراب،

قال—ليتها ابعدته!!

قالت— ترقبك خواء،،،وخوفك توسل!

قال—ما من طريق يوصلني الى الغاية!!

قالت— مماشيك مأهولة بالاجابات أين هو السؤال؟!!

قال— سؤال ابديتي جاء من هناك،،معابد تؤله الوهم..وتراتيل تمجد الدم..!!

قالت—وأنت،.؟!!

على الاتساع فتح عينيه،مراقباً معازف النايات،الشاقة لقامات القصب/لاتلصق روحك فوق جدار خاوٍ/لاتطلق سهماً صوب

اناث الافانين/لا ترمِ ليلك باحجار الصمت/

لاتقصد غير مسارب درب يعرفك/الدروب

معاني الافصاح/ فغني بذكرها يامواويل القصب/!!

تتلاشى الرؤيا او تغيب فجأة،يتبادلان النظرات بحبور عاشق ميتم،لايجيد سوى غريب التصرفات والافكار،.

قالت—اعياك الاقتراب،،!!

رد قلقميش بخدر انثوي ،جعلها تبصره بملل التمني،—-ابن القصب هذا خذيه بعيداً!!

قالت—صعب مرادك،،النايات لاتجيد سوى الانصات الى انفاس عازفيها!!

رد الولد الوقح،شاطباً مالايريد من الرؤيا، بصوت تعمده رخياً بعذوبة صوت طائر الكرسوع ،— لاشيء يجيء من الروح سوى

الرغبات..الفكرة لهو تشيع الابتسام والتفكر.

اينك الى اين تروم الوصول؟

استفز السؤال هدوء قلقميش،محركاً كدرة خدره،استقام مراقباً سيدوري الساقية لفتاها الوقح ،ما يشتهي من خدر القصب

وطعمه المشتهاه!!

صاح الولد الوقح(أخ،،عفيه روحي شگد حمل حسرات منج)

صاحت سيدوري،(بعد ان احتست مسرعة ما رأته مستقراً بين يديها(أخ من هذا الزمان وفعله المتردي)!!

صاح قلقميش،بصوته الالين من تمرة برحي،متاملاً الولد الوقح،( زمني دخان،.ازمنتكم هباء..زمني قبول،،ازمنتكم رفض،،لاخيار سوى ما سلكناه من الطرقات سوية)!! اطلقت ثمالات سيدوري التي اخذت الولد الوقح الى حضنها رعوداً من الضحكات التي امطرت كدراً على وجه قلقميش الذي تحيره خيارات سيدوري الوقحة،ما كان عليه الاستسلام ومعرفة الدرب الموصل الى غاياته دون الاستعانة بالمرأة الشديدة الكراهية له/سيدوري ربة شبق واكاذيب

ولهاثات انفاس فاسدة،،اوروك تمجد رضاها فمن يمجد بعد الان رضاي،.وكيف!!

تقيأ الولد الوقح،لهاثه فوق اثداء الانثى المصابة بداء التأوه الدافع الى الاشتهاء، قلقميش،اسقط هيبته بين يدي الانثى الامكر من ابن اوى،ترمي به بعيداً وما تلبث ان تسحب خيط أوبته ببطء..بطء مبالغ فيه، يتابع خطوات محنه،غير مكارث برغبات الولد القح وانهزامات سيدوري امامه، سيدوري،،سيدة اوروك المطلقة،الحاضنة لكل رغبات الالهة وفجورهم /هي التي رأت

كل شيء،،لكنها كتمت السر وما اعلنته حتى لوجودها الراغب بالاعلان!!

قال الولد الوقح ضاحكاً—-السر،، ما احتجت لشيء سواه!!

قالت المرأة ناهرة.—وما حاجتك اليه!!

اخذ الولد الوقح رأسها المليء بالاسرار الى مابين يديه الحاذقتين بالاكتشاف..حاولت التملص لانها عرفت ان اللحظات الاتية ان استمرت،ستكون لحظات هتك الاسرار وافتضاحها، بهدوء ماكر قبلَّ مابين الحاجبين بتؤدة العارف للمرام، نزفت الروح

تاوهاتها لاغية مايعكر امانيها،انهمراً متوسلين افتضحاهما، الذي اصاب قلقميس بالخبال،اقتعد ارض الحانة ثاغباً،

(آحاه يامراد گلبي) تفتت صخور المواجع بين الارجاء ،زحفت المرأة المثقلة بالخطايا الى حيث تمزقت ثياب الوقار(كانت تفقه السر،لكنه يتعمد الابقاء على كواتم الرفض،مسدت شعر رأسه بحنو أم ،بكى لاعناً ازمنته التي منحته كبرياء العجز،وفوضى الوضوح،

قال—-الاسرار عجز خطايا..!!

قالت—دورة وضوح وقبول عناد!!

قال—- لاجدوى من هذر عاجز!!

قالت— بلواك ليل وضوحه محنة. وظلمته

ابتلاء!!

صاح قلقميش متوجعاً—اما اكتفيتم!!

غادرت سيدروي محنة الانتظار الذي اصاب وجه الولد الوقح باضطراب خجل،جعله يضع رأسه بين يدي الانثى الراعفة مودة،

اللوحة اعيت احلام قلقميش،فتعثرت عند

ابواب رغبته بأن لاتكشف الانثى سر الانتهاء،

قال الولد— ثمة حقيقة تحتاج الى اعلان بين بيوتات اوروك!!

قالت سيدوري—سر لايعرفه سواي..وما احتاج اعلانه..!!

قال قلقميش—-اتعبتني لحظة الكشف واسقطت هيبتي!!

قالت سيدوري—هيبة قحط وغلو روح..

ما كنت تريد الكشف،،لكنها لحظة الانهمار التي خانتك وفضحت الانهدام!!

قال قلقميش—ماكان امامي سوى المعرفة

الوهيتي اوقعتها ثلث انسانيتي في حبائل

شهواتها،،،الفعل جبروت روح لا حكمة عقل!!

صاح الولد الوقح،الطائر فوق الرؤوس مخترقاً سماوات اوروك وعفتها.

—السر..السر..السر!!

استيقظت المدينة على طبول حروبها،لترى قلقميش وهو يستعد لحروب مجازفة،لاتثير سوى غبار عزلته منتظراً الانسان الذي روضته سيدوري ، ليعلن حربه،الخاسرة دون عناء،الولد الوقح ،لملم معازف النايات، معلناً/ لم ير قلقميش سوى عفته المقهورة،

عفة تحيطها الاكاذيب،،لذا نراه لم يترك بنتاً لانها الا بعد الجلوس بين يديها والبكاء بصمت مريع،السر اختفاء الاناث،وخوف

قلقميش من الفناء دون ان يترك اثراً.