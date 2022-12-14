بعد معسكر تركيا.. مباراتان وديتان لشباب العراق مع الاردن في عمّان

الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز تفتتح اليوم بإجراء خمس مباريات

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مدرب المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم عماد محمد، أمس، عن مواجهتين وديتين للمنتخب مع نظيره الاردني في العاصمة الأردنية عمان، استعداداً للاستحقاق الآسيوي المقبل. وقال محمد ، ان منتخبنا الشبابي سيخوض مباراتين وديتين مع منتخب شباب الأردن يومي 29 من شهر كانون الأول الجاري، والأول من شهر كانون الثاني المقبل، مبينا أن المباراتين ذات قيمة فنية تخدم مشوار المنتخب للاستحقاق الآسيوي المقبل .واضاف محمد ان الهدف من خوض المباراتين هو الاستعداد لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في شهر آذار من العام المقبل.

واشار الى ان منتخبنا الشبابي استأنف تدريباته في بغداد بعد عودته من معسكره التدريبي في تركيا، مؤكدا أن المعسكر التركي كان مفيداً جداً حيث خضنا خلاله ثلاث مواجهات ودية لنقف على مستويات لاعبي المنتخب بشكل أدق.وتابع : اننا كجهاز فني نعمل لإيصال مستوى اللاعبين الى الجاهزية التامة من خلال رفع الجرعات التدريبية والتهيئة النفسية وتطوير الجوانب الخططية والمهارية، مبيناً أن اللاعبين يستجيبون بشكل جيد للتوجيهات والنصائح ويطبقون الخطط وكل التوجيهات التي نراها تخدم مشوارهم المقبل .

وكشف عماد محمد، في وقت سابق، عن 34 لاعباً لقائمة المنتخب والتي تألفت من حسين حسن، عمران زكي، عباس كريم، مصطفى باسم، عبد الرزاق قاسم، عباس مانع، محمد قاسم، علي صادق، أسهر علي، أمين الحموي، ألكسندر اوراها، علي عباس، عبد القادر أيوب، أحمد صباح، سجاد محمد نجفي، كاظم رعد، مسلم موسى، محمد جميل، آدم طالب، ساجد عباس، حيدر أحمد، حسن علي حسين، محمد عماد، سجاد محمد مهدي، إسماعيل أحمد، عبود رباح، حسين كاظم، مصطفى قابيل، عباس فاضل، عباس ماجد، حيدر عبد الكريم، شربل شمعون، حسين علي لطيف، بلند ازاد.

الجولة العاشرة للممتاز تبدأ اليوم

من جانب اخر، تفتتح مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز اليوم الاربعاء باقامة 5 مواجهات، الصناعة يضيف دهوك والكرخ يلاقي الشرطة والكهرباء يواجه النجف وتجرى المباريات في الساعة 2 ظهرا، وتقام مباراة كربلاء والقاسم في الساعة الرابعة والربع مساء والجوية يواجه النفط في الساعة 8 مساء.

وتستكمل في اليوم التالي بقية المباريات، فيلعب نفط البصرة امام الديوانية والحدود يضيف زاخو ونفط ميسان يلاقي نوروز وتجرى المباريات في الساعة 2 ظهرا، أما مباراة اربيل والزوراء فستقام في الساعة الرابعة والربع مساء والطلبة يلاقي نفط الوسط في الساعة 8 مساء.ويتصدر الجوية الترتيب وله 21 نقطة ثم النجف بـ 20 نقطة متفوقا على الكهرباء ثالث اللائحة بفارق الاهداف والزوراء رابعا وله 19 نقطة.

إلى ذلك، ناقشت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تقاريرَ مُشرف وحكم، فضلاً عن المُنسق الأمنيّ، لمُباراةِ نادي النجف أمام نادي كربلاء ضمن ُمنافساتِ الدوري العراقيّ المُمتاز والتي جرت في مَلعبِ النجف، حيث لاحظت اللجنةُ من خلال التقارير أعلاه وجودَ حالات تجاوزٍ من قبل مُشرفِ فريق كربلاء (عامر حسين عبد الأمير)، وكذلك إداري فريق نادي كربلاء (صادق كريم سبتي) على الطاقمِ التحكيميّ للمُباراةِ، إضافةً إلى تجاوزِ جُمهورِ نادي كربلاء على الطاقم التحكيمي أيضاً، وذلك من خلال رمي الحِجارةِ وقناني الماء والمقذوفات، مع وجود حالةِ تجاوزٍ من قبل أمينِ سرّ نادي كربلاء (وليد حسين) من خلال نزوله إلى أرضِ المَلعبِ والتهجُّم على حكمِ المُباراةِ ومحاولة الاعتداءِ عليه.. وعليه قررت اللجنةُ ما يلي:

أولاً: حرمان مُشرف فريق نادي كربلاء (عامر حسين عبد الأمير) من مرافقةِ الفريق لخمسِ مبارياتٍ استناداً إلى أحكامِ المادة (51 – أولا) من لائحةِ الانضباط. . ثانيا: حرمان إداري فريق نادي كربلاء (صادق كريم سبتي) من مرافقةِ الفريق لأربعِ مُبارياتٍ استناداً إلى أحكامِ المادة (51 – أولا) من لائحةِ الانضباط .. ثالثا: حرمان أمين سرّ نادي كربلاء (وليد حسين) من دخولِ المَلعبِ لثلاثِ مبارياتٍ، مع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (1000000) مليون دينار عراقي فقط، استناداً إلى أحكامِ المادة (9/3/9) من لائحةِ الانضباط .. رابعاً: حرمان جُمهور نادي كربلاء من دخولِ المَلعبِ على أرضهم المُفترضة لمباراةٍ واحدةٍ وفق أحكام المادة (215) من لائحةِ الانضباط . قراراً قابلاً للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة.