انطلاق بطولتي تنس الطاولة والشطرنج للجامعات العراقية

برعاية وزير التعليم العالي

حيدر محمد

برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي يقيم جهاز الإشراف والتقويم العلمي – قسم النشاطات الطلابية، بطولتي تنس الطاولة والشطرنج للجامعات العراقية على ملاعب الجامعة التقنية الجنوبية وبمشاركة 42 جامعة باستضافة جامعات البصرة والتقنية الجنوبية ، جامعة الفراهيدي ، الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، كلية الرافدين ،كلية شط العرب الجامعة ،كلية العراق الجامعة ، كلية الاسراء الجامعة.

المؤتمر الفني

واقيم المؤتمر الفني للبطولة في رحاب جامعة البصرة بحضور الوفد الوزاري لجهاز الاشراف والتقويم العلمي / قسم النشاطات الطلابية المشرف على بطولتي تنس الطاولة والشطرنج عُقد الاجتماع الفني لرؤساء وفود الجامعات المشاركة في البطولتين، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة 42 جامعة.

الاجتماع الذي حضره ممثلين عن الاتحادات الرياضية للعبة شهد إجراء قرعة لتنس الطاولة والشطرنج، حيث تم التطرق الى شرح القوانين والمفاهيم الخاصة باللعبتين فضلا عن التوجيهات العامة للبطولة، بعدها وزعت الدروع التذكارية على الجامعات المشاركة، يذكر أن ملعب الجامعة التقنية الجنوبية المغلق سَيُضيّف انطلاق البطولة للطلبة والطالبات.

دور المجموعات

وتم تقسيم الفرق في بطولة تنس الطاولة للطلاب الى 8 مجاميع يتأهل فريقين الى دور الستة عشر على النحو التالي: المجموعة الاولى العين ، الاسلامية ، التقنية الشمالية ، كربلاء ، الموصل ، البصرة.. المجموعة الثانية القلم ، القادسية ، الحلة ، التراث، المستقبل.. المجموعة الثالثة التكنولوجية ، العراقية ، الفرات الاوسط ، تكريت ، الفراهيدي.. المجموعة الرابعة البصرة للعلوم والتكنولوجيا ، العميد ، الكفيل ، الوطنية للعلوم ، الرافدين.. المجموعة الخامسة ذي قار ، التقنية الوسطى ، البصرة للنفط والغاز، شط العرب ، الكتاب ، بغداد.. المجموعة السادسة العراق ، الكوت ، جابر ابن حيان ، سامراء، الاسراء.. المجموعة السابعة النور ، المستنصرية ، النسور ، السلام ، المعارف.. المجموعة الثامنة واسط ، التقنية الجنوبية ، دجلة ، ديالى ، سومر.

وفي منافسات الطالبات بلغ عدد المشاركين 12 فريقا جامعيا قسمت الى 4 مجاميع على ان يتأهل فريقين من كل مجموعة وجاءت على النحو التالي: الاولى العين ، التقنية الجنوبية ، النسور.. الثانية القادسية ، الكوت ، ديالى. . الثالثة المستنصرية ،المستقبل ، ذي قار.. الرابعة بغداد ، الوطنية ،البصرة.

رفد المنتخبات الوطنية

مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمود سالم ثامر افتتح فعاليات البطولة بكلمة رحب فيها بالمشاركين من طلبة وطالبات في رحاب الجامعة متمنياً للجميع النجاح والتوفيق، لافتاً الى أن النشاطات الطلابية تُشكّل أولوية كبيرة في منهاج التعليم وأهدافه السامية.

وشدد على أن الرياضة الجامعية لها ثقل كبير في رفد المنتخبات الوطنية بطاقات شبابية مهمة، يذكر أن هذه البطولة التي تقام على ملاعب الجامعة التقنية الجنوبية تستمر لخمسة أيام حيث حضرها ممثلين عن الاتحادات الرياضية للعبة، فضلا عن ممثلي الجامعات المشاركة، بالإضافة الى جمهور واسع من الطلبة.