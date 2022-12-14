ستة سباقات قصيرة لفورمولا 1 في موسم 2023

هولندا تحتفظ باستضافة الجائزة الكبرى حتى 2025

العواصم ـ وكالات:

تستضيف أذربيجان وقطر والنمسا والبرازيل ومدينة أوستن الأمريكية وسبا في بلجيكا، السباقات القصيرة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» في موسم 2023.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الموسم الجديد للسباقات سينطلق في البحرين يوم الخامس من آذار المقبل، على أن يختتم في أبو ظبي يوم 26 تشرين الثاني.

وبعد الإعلان عن إلغاء الجائزة الكبرى بالصين التي تقام في مدينة شنغهاي بسبب إجراءات فيروس كورونا في البلاد، فإن مسؤولي فورمولا 1 يجرون محادثات مع مدن أخرى مهتمة لإكمال 24 جولة من السباقات قبل موسم 2023.وتم تقديم مقترح السباقات القصيرة خلال عام 2021 بحيث يتم إضافتها للسباقات المعتادة التي تشهد إقامة سباقات تأهيلية يوم الجمعة وسباق إضافي لمسافة 100 كيلو متر يوم السبت، فيما يقام سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد.كان الاتحاد الدولي للسيارات قد أعلن عن إقامة ضعف العدد من السباقات البالغ عددها ثلاث سباقات، كما كشف عن أماكن إقامتها اليوم الأربعاء.

أعلنت بطولة العالم للفورمولا1، تجديد عقد إقامة سباق جائزة هولندا الكبرى في حلبة زاندفورت، حتى نهاية موسم 2025، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه بعد عودته للبطولة في عام 2021.وتسبب السائق ماكس فيرستابن، بطل فورمولا1 في آخر عامين مع فريق (رد بول)، في نفاد تذاكر سباق زاندفورت وكذلك الحال بالنسبة لسباق العام المقبل المقرر إقامته في 27 آب المقبل.ويمثل توقيع العقد مع المنظمين في هولندا تمديدا لمدة عامين للعقد الأول الذي كان يشمل على عامين.

وسيشهد العام المقبل مشاركة سائقين هولنديين اثنين في البطولات، بالإضافة إلى فيرستابن، سيشارك نيك دي فريس مع فريق «ألفا تاوري».ورحب رئيس الفورمولا1، الإيطالي ستيفانو دومينيكالي بتمديد العقد وقال في بيان «تحول سباق جائزة هولندا الكبرى سريعا إلى أحد السباقات المفضلة لدى الجمهور. حيث جلب طاقة لا تصدق وتجربة رائعة كل عام. مع بيع التذاكر بالكامل على مدار العامين الماضيين، رفع المستوى من حيث التنظيم والترفيه والاستدامة. يسعدنا تمديد علاقتنا».

من جانبه، قال يان لاميرز، المدير الرياضي لسباق جائزة هولندا الكبرى، إن «الجماهير ستكون قادرة على الاستمتاع بسائقين هولنديين اثنين» وحدد لنفسه هدفا متمثلا في أن «يرى العالم كيف ننظم نحن الهولنديون حدثا».

وأضاف إنه لأمر رائع أن تكون في التقويم جنبا إلى جنب مع مدن عالمية مثل لاس فيجاس وموناكو وساو باولو. نحن مستعدون للغد».يذكر أن هولندا استضافت أول سباق فورمولا1 في تاريخها عام 1952 وظلت في التقويم حتى عام 1985 ومن وقتها وحتى عام 2021 تم تخصيص المضمار إلى منافسات أوروبية.

من جانب اخر، يأمل سائق فورمولا 1، شارل لوكلير، في أن تكون عملية اختيار بديل لمدير فريقه فيراري، ماتيا بينوتو، «سلسة»، حسب ما أعلن أمس الجمعة وصيف البطولة العالمية للعام الحالي.

وقال لوكلير خلال مؤتمر صحفي، قبل حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، في مدينة بولونيا الإيطالية «من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت، حتى يشعر مدير الفريق بالراحة مع فيراري، وهو فريق ضخم».وأضاف: «لكن إذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة، فلا أعتقد أننا سنعاني على الحلبة».

وتابع ابن الـ25 عاما، الذي يدافع عن ألوان فيراري منذ عام 2019 «لذلك أنا متأكد من أنه سيكون انتقالا سلسا».وقدّم بينوتو استقالته في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بعد موسم مخيب للآمال مع «سكوديريا».وبينما لم تُحدد هوية خليفة بينوتو، يجري تداول اسم الفرنسي فريديريك فاسور، المدير الحالي لفريق ألفا روميو، الذي يتزود بمحرك فيراري.ومن ناحيته، رفض لوكلير التعليق على خيار فاسور، تاركا القرار بين يديّ رئيس فيراري، جون إلكان، وبينيديتو فينيا، المدير العام.وأوضح قائلا: «سبق لي أن عملت مع فريد في فئات الشباب، حيث آمن بي، ودائما ما كانت لدينا علاقة جيدة.. لقد كان دائما مباشرا وصريحا جدا، وهذا شيء أقدره في فريد».وتعاون لوكلير مع فاسور خلال عامه الأول في فورمولا 1 (2018)، عندما كان يشارك مع فريق ساوبر، الاسم السابق لألفا روميو.