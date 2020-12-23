منهاج البطولات المحلية متواصل وسط منافسة واسعة بين الأندية

رئيس لجنة الفنون القتالية «mma» رائد جميل:

بغداد ـ الصباح الجديد:

يشغل الكابتن، رائد جميل، منصب رئيس لجنة الفنون القتالية «mma» في اتحاد الكيكو شنكاي المركزي، يؤدي دورا مهما في الاشراف على البطولات الخاصة بهذه الفئة التي تضم «هواة ومحترفين» بالتنسيق مع اتحاد اللعبة المركزي.

عن اهم البطولات التي نظمت لهذه الفئات، والتحضير للمهمات الجديدة، تحدث إلينا الكابتن رائد جميل قائلا: قررنا الشروع في تنفيذ العديد من البطولات الخاصة بفرق الفئات العمرية «اشبال وناشئين وشباب» وحققت البطولات نجاحا كبيرا، فمثلا منافسات تشهد مشاركة واسعة بلعت نحو 250 لاعب، كانت على درجة عالية من الاثارة والاهمية بين الاندية، هذه البطولات قدمت ابطال باللعبة، يستحقون تمثيل العراق في استحقاقات خارجية مقبلة، كما هي تاكيد على اهتمام إدارات الاندية بفعالية الكيكو شنكاي «هواة ومحترفين»، حيث نشهد كثرة الاندية المشاركة واستعدادتها الكبيرة من أجل التتويج بالكؤوس المتقدمة والاوسمة الملونة.

واوضح ان البطولات الخاصة بالعاب الفنون القتالية «الكيكو شنكاي» تنال قدرا عاليا من الاهتمام والمشاركة والمتابعة للاعبين، حيث سيتم تنظيم بطولة جديدة في شهر شباط المقبل ايضا ستقام في نادي الاعظمية الرياضي، اذا وجدنا تعاونا كبيرا مع إدارة النادي والعاملين وكذلك الجمهور الذ يحضر المنافسات فهو يحترم القوانين ويشجع اللاعبين بطريقة مميزة جدا.

واشار إلى انه اشرف على تدريب اللاعب الدولي حسين سالم بوزن 66 كغم الذي حقق المركز الأول في بطولة الاحتراف التي اقيمت منذ شهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق فيها اللاعب التفوق على منافسيه من قيرغستان وأوزبكستان وروسيا.

ومن المؤمل ان يشارك العراق في بطولة للاحتراف ستقام يوم 29 من شهر كانون الثاني المقبل في الإمارات بلاعبين اثنين هما «حسن طلال واحمد صائب»، و في هذه البطولة سيقود الفريق العراقي المتحدث مدربا والمدرب المساعد احمد جميل.

وقال المدرب رائد جميل، ان العراق يملك لاعبين يتميزون بالمقدرة الفنية العالية في البطولات الخارجية ويشاركون في بطولات المحترفين وابرزهم «اسامة جاسم واحمد صائب وحسن طلال وحسين سالم وايسر سالم واخرين».

وعن عمله في نادي الكهرباء الرياضي، اوضح بقوله: إدارة النادي بقيادة علي الاسدي تولي اهتماما لجميع الفرق الرياضية، بينها فريق الكيكو شنكاي، وهذا الدعم المثالي أسهم في تحقيق الفريق لنتائج ايجابية في بطولة الاندية الاخيرة التي حل فيها الكهرباء ثالثا معتمدا على لاعبي النادي الابطال الذين فازوا بأوسمة التفوق عن طريق « حسن عمر بالمركزالازل لوزن 85 كغم وكرار علي بالمركز الازل في وزن 60 كغم، وفي المركز الثاني حل اللاعب حسين عمر بوزن 80 كغم، وفي الترتيب الثالث بالوسام البرونزي فاز علي طلعت بوزن 90 كغم وعلي عمار لوزن 60 كغم».

واشاد الكابتن رائد بالملاك التدريبي العامل معه ضمن تدريب لاعبي فريق الكهرباء الرياضي وهم «اوس صباح وانمار البياتي وليث يوسف»، مبينا ان المدربين يعملون بجهد كبير ويقدمون العطاء الفني المتميز في التدريبات ويعملون على الارتقاء بامكانات اللاعبين، وهذه الجهود المشتركة أسهمت في اعتلاء ابطال الناي منصات التتويج في البطولات.