الموارد المائية تعلن الشروع بخطة التوسع في إنشاء سدود حصاد المياه

الامطار تسببت بتحسن نسبي بلغ اكثر من 600 مليون م /3

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الموارد المائية امس الثلاثاء أن نسبة الايرادات المتحققة من الأمطار والسيول بالفترة الماضية تسببت بتحسين الواقع الاروائي، وفيما أشارت إلى أن الشحَّ المائيَّ لايزال قائماً ، كشفت عن اتفاق عراقي تركي يتعلق بزيادة الحصص المائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، في تصريحات صحفية إن “الشحَّ المائيَّ لايزال يؤثر على الواقع الاروائي في العراق وهناك فراغ خزني كبير نتيجة قلة الايرادات المائية ، سيما في نهري دجلة والفرات”، مبيناً، أن “أسباباً عديدة تقف وراء الشحِّ المائيِّ منها فنية بسبب توسع تركيا في انشاء السدود والخزانات والمشاريع الاروائية، اضافة الى التوسع السكاني الكبير، فضلاً عن التأثيرات الطبيعية التي تتعلق بطبيعة السنة المائية والتغيرات المناخية التي أثرت في العراق بشكل كبير”.

واوضح المتحدث ان “البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تساقط امطار وسيول تسببت بتحسن نسبي، حيث بلغت الايرادات المتحققة اكثر من 600 مليون متر مكعب”، مشيراً الى أن “الكمية بسيطة مقارنة بالفراغ الخزني الموجود، سيما في سدود الموصل ودوكان ودربندخان”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه “تم تأمين نحو 25 بالمئة لتعزيز الخزين المائي والكمية الأكبر تم اطلاقها في نهري دجلة والفرات، من اجل تعزيز المناطق التي عانت من الشحِّ الكبيرِ، وكذلك تعزيز الري الأولي للموسم الزراعي الشتوي ومناطق الأهوار وتحسين بيئة شط العرب ودفع السان الملحي بالإضافة الى تأمين المياه لمحطات الإسالة”.

وأشار ثامر الى أن “الوزارة أعدت خطة ستراتيجية للتحكم بالاطلاقات المائية مما أسهم في المحافظة على الخزين المائي من جهة وتأمين الاحتياجات للقطاعات كافة من جهة اخرى مما ساعد في تخفيف الضغط على المياه السطحية”.

واردف، ان “الوزارة اعدت خطة للتوسع بانشاء سدود حصاد المياه (السدود الصغيرة) للاستفادة من كميات المياه الواردة للعراق عبر المنخفضات والوديان ومناطق ورود السيول”، مبينا ان “التنسيق جار مع وزارة الزراعة بشأن استخدام تقنيات الري الحديثة بغية تقليل استخدام المياه والحد من اثار الشحة المائية والحفاظ على الموارد المائية والتحكم في كمية الاطلاقات المائية بالمناطق، علاوة على مواجهة التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية ومقاطع الانهر”.

ولفت ثامر، الى انه “من بين خطط الوزارة لمواجهة الشحِّ المائيّ، استخدام تقنية التغليف اللحاف الخرساني او استخدام الانابيب في نقل المياه، والذي بدوره سيسهم في التخفيف من الاستهلاكات المائية، بالاضافة الى معالجة مياه المبازل وتدويرها، الى جانب خطط تتعلق بوزارات اخرى”.

واكد، ان “الحكومة المركزية تعمل بشكل جدي على تحلية مياه البحر، مما سيسهم في معالجة مياه الصرف الصحي وتأمين مصادر اضافية للمياه وتخفيف الضغط على المياه السطحية”، مشيرا الى ان “هناك تطور ودعم كبير من قبل الحكومة المركزية فيما يتعلق بتقوية ملف المياه ودعم التفاوض العراقي”.

واشار المتحدث الى ان “وزير الموارد المائية التقى سفير الجمهورية الايرانية وتم التداول حول ملف المياه وضرورة تقاسم الضرر في فترات الشحة المائية”، لافتا الى أن “اللقاءات المستمرة وعلى مستويات مختلفة ستسهم في عودة المباحثات الفنية والزيارات المشتركة وضمان حصول العراق على حصة عادلة من المياه”.

وتابع، ان “اتصالات مباشرة تمت من قبل وزير الموارد المائية والمبعوث الخاص بملف المياه بالجانب التركي وتم الاتفاق على عودة المفاوضات وتبادل الزيارات المشتركة، اذ تم توجيه كتاب لزيارة وفد عراقي الى تركيا بهذا الخصوص”.

واعرب ثامر ، عن امله “بحدوث تطور جديد بشأن ملف التفاوض، خاصة وأن هناك دعماً حكومياً مميزاً بهذا الصدد”، مشيراً الى أن “هذا الملف سيسهم في حصول العراق على حقوقه المائية وتلبية متطلباته كافة”.

وفي سياق متصل ذكر المتحدث باسم الوزراة، “هناك دعم للقطاع الزراعي وبتوجيه مركزي حيث تمَّت زيادة الخطة الزراعية الشتوية من مليون ونصف المليون دونم الى مليونين ونصف المليون دونم والتي تعتمد على المياه السطحية، فضلا عن خطة اروائية تعتمد على المياه الجوفية بالمناطق الواعدة والمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها، الى جانب البساتين ومياه الشرب”.