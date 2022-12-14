صحة الكرخ : (95) عاما من الخدمات المتميزة لعلاج الامراض المستعصية والنادرة في مستشفى الكرامة

احمد عبد الصاحب كريم

تعد مستشفى الكرامة التعليمي من اقدم واشهر المستشفيات التعليمية الكبرى في العراق والتي تأسست عام 1927 بمساحة (5) دونمات بسعة (445) وتضم مبنى الاستشارية والطوارى واقسام (الباطنية ، الجراحية ، الجناح الخاص ، المجاري البولية ، العيون ، الاذن والانف والحنجرة ، مركز الحروق ، قسم النسائية والتوليد ، قسم الاطفال ، الكسور والعظام ) ، فضلا عن وجود اكبر المراكز التخصصية (مركز الحياة لغسل الكلى، مركز إمراض الدم (الثلاسيميا) ، مركز العناية التنفسية ، مركز الجراحة الناظورية ، مركز الخلايا الجذعية ، مركز امراض وغسل الكلى (الاطفال) ، المركز العلاجي و الارشادي لمرضى العوز المناعي ، المختبرات ووحدات الفحوصات الساندة وتستقبل اكثر من (20) الف مراجع شهريا اضافة الى اجراء اكثر من (125) الف فحص و تحليل مختبري شهريا و اكثر من (450) عملية جراحية متنوعة و(8000) فحص في الوحدات الساندة و تسجيل اكثر من (300) حالة ولادة شهريا و تقدم خدماتها الطبية والصحية لجميع المواطنين من كافة المحافظات العراقية

وبين مدير مستشفى الكرامة التعليمي الدكتور حسام جمال جليل الديبس ان مستشفى الكرامة التعليمي تعتبر من اكبر المؤسسات الصحية في جانب الكرخ وتمتلك اكفأ الملاكات الطبية والصحية والعلاجية من ذوي الخبرة والتي تضم احد اهم واكبر المراكز التخصصية في العراق اهمها مركز امراض الدم الوراثية (التلاسيميا) وهو المركز الوحيد في جانب الكرخ وبسعة سريرية (160) سرير واستقبل خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي (1521) مراجعا ويتم تقديم العلاجات وبعض هذه العلاجات النادرة وباهضة الثمن الى المصابين المسجلين مجانا ، والمركز المهم الاخر هو مركز الحياة لغسيل الكلى ومركز العناية التنفسية ومركز الجراحة الناظورية ومركز الخلايا الجذعية ومركز امراض وغسل الكلى (الاطفال) .

واضاف مدير المستشفى يعد مركز الحياة في مستشفى الكرامة احد اكبر المراكز والمهمة في علاج وغسيل الكلى حيث بلغ عدد المراجعين المسجلين في المركز اكثر من (340) مريضا اجريت لهم (2858) عملية غسل كلى خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي للمرضى الغير مصابين بالامراض الفيروسية والتهاب الكبد الفايروسي اضافة الى اجراء عمليات الغسل الكلوي لـلمرضى المصابين بمرض التهاب الكبد الفايروسي.