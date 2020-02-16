برشلونة ينجو من انتفاضة خيتافي وجريزمان يكسر نحسه في 2020

مدريد ـ وكالات:

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة خيتافي، مساء اول أمس، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا.. وسجل لبرشلونة جريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقيقتين 33 و39، في حين أحرز أنخيل رودريجيز لخيتافي في الدقيقة 66.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن جريزمان ساهم في 7 أهداف، في آخر 8 مباريات له ضد خيتافي بالليجا.. ونجح جريزمان في زيارة شباك خيتافي 4 مرات، كما صنع 3 أهداف.. أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن جريزمان سجله هدفه الأول في الليجا مع برشلونة منذ كانون الأول 2019، حيث خاض الفريق الكتالوني 5 مباريات منذ ذلك التوقيت من دون هدف واحد للاعب الفرنسي.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي لعب مباراة واحدة أقل، وتجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وأعرب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة خيتافي.. وقال جريزمان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «خيتافي فريق صعب، ونحن أردنا الحفاظ على هدوئنا وأن نلعب بشكل جيد، وكلفنا ذلك الكثير حيث عانينا، لكن في بعض الأحيان يكون من الجيد أن تُعاني».وأضاف: «التواصل مع ميسي؟ أنا هنا منذ 7 أشهر، ومازال علينا أن نحفظ تحركات بعضنا البعض، وسوف نتحسن، وكما قلت دائمًا، نحن نستمتع باللعب معًا».

وتابع: «لقد فشلت في تسجيل الهدف الثالث، حيث كنت أحاول إيقاف الكرة حين وصلتني، لأنها ذهبت لساقي اليمنى، ويجب أن أعمل بقوة لتحسينها».وبسؤاله عن إلغاء تقنية الفار هدفا لخيتافي، أجاب: «ليس لدي تلفزيون في غرفة خلع الملابس، وأنا لم أر الكرة في الملعب».واختتم: «أنا سعيد هنا في برشلونة، وعائلتي أيضًا».

وأصدر نادي برشلونة، بيانًا رسميًا حول الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر جوردي ألبا، خلال مواجهة خيتافي.. وقال البيان الرسمي لنادي برشلونة: «جوردي ألبا يُعاني من إصابة في ساقه اليمنى، وفي انتظار المزيد من الفحوصات، لمعرفة مدة غيابه».وتعرض ألبا للإصابة أثناء انطلاقه بالكرة، حيث سقط على الأرض في الدقيقة 18، ولم يستطع استكمال اللعب، وقرر المدير الفني كيكي سيتين الدفع بجونيور فيربو بدلا منه.