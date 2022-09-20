ساجد جمعة: تعاقداتنا متميزة وشباك نادي الحسين ستكون بامان

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مدرب حراس المرمى في فريق نادي الحسين الرياضي، ساجد جمعة، ان تعاقدات فريقه لحراس المرمى تعد متميزة تحضيرا للموسم الجديد لفرق دوري الدرجة الاولى بكرة القدم المقرر ان يبدأ شهر تشرين الأول المقبل.

واشار، جمعة، إلى ان إدارة نادي الحسين الرياضي، بإدارة كامل زغير تساند الفريق وتسعى إلى تهيئة أجواء مثالية لتحضيراته من أجل المنافسة على العودة من جديد للعب في دوري الدرجة الممتازة، وذلك بعد تجديد التعاقد مع الملاك التدريبي بقيادة الكابتن سهيل نعيم والمدرب المساعد زياد قاسم ومدرب اللياقة البدنية كريم سالم ومشرف الفريق فاضل زغير.

واكد ان التدريبات تجرى بانتظام في ملعب الخمسة الاف بمدينة الصدر وسط معنويات عالية للاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل الفريق في الموسم الجديد، اذ بينهم لاعبين من الموسم الماضي تم التجديد معهم، واضافة اسماء اخرى لقائمة الفريق لتدعيم صفوفه لتحقيق التفوق والهدف المنشود.

وبين جمعة ان قائمة حراس مرمى فريق نادي الحسين للموسم الجديد ضمت، اسعد غالي قادما من فريق الصليخ وعلي رشيد من فريق سوق الشيوخ، اضافة إلى حارسان من فريق نادي الحسين لفئة الرديف تم الحاقهما بالفريق الأول هما «بارق مؤيد وعلي سجاد»، الجميع يملكون مؤهلات فنية عالية وثقة في الوقوف بين الخشبات الثلاث.

وقال ان فريق نادي الحسين الرياضي يعد محطة مهمة للاعبين شباب يقدموا جدارتهم ويصبحوا محط انظار الاندية الكبيرة وايضا يلعبوا في تشكيلة المنتخبات الوطنية، وصفوف فريق نادي الحسين لكرة القدم تقدم عشرات اللاعبين إلى الاضواء بما فيهم حراس المرمى، منوها إلى ان الموسم الماضي شهد انتقال حراس المرمى منتظر جمعة الذي انضم لصفوف فريق نادي الكهرباء، واحمد رحيم الذي تعاقد مع فريق نادي أمانة بغداد.

جدير بالذكر ان مدرب حراس المرمى، ساجد جمعة، عمل في نادي الحسين الرياضي في فئة الشباب واسهم مع زميليه عادل عجر وزياد قاسم في ترشح الفريق للعب في دوري الاضواء للموسم 2016/2017 وما يزال يواصل رحلته في تدريب حراس المرمى لما يملكه من خبرات وجدارة في التعامل مع حماة الاهداف كسبها من محطاته حارسا للمرمى في الاندية واللعب في الفرق الشعبية عندما كان يدافع عن شباك فريق قطاع 33 «زهراوي» أحد أبرز الفرق الشعبية في مدينة الصدر بقيادة المدرب زهراوي عبد الحسين.