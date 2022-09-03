مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية ينخفض للشهر الخامس

5.1% للقمح و3.3 % للزيوت النباتية

متابعة ــ الصباح الجديد :

انخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في آب للشهر الخامس على التوالي، مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية، بحسب ما أفاد به تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الخاضع لمراقبة حثيثة 138 نقطة في أغسطس، بانخفاض 1.9 في المائة عن يوليو ولو أنه لا يزال أعلى بنسبة 7.9 في المائة من قيمته قبل عام. ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 1.4 في المائة عن الشهر السابق، وهذا التراجع مدفوع بانخفاض الأسعار الدولية للقمح 5.1 في المائة، ما يعكس تحسنا في توقعات الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي، فضلا عن استئناف عمليات التصدير من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.

وظلت أسعار الأرز ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الذرة العالمية الناجم عن الأحوال الجوية الحارة والجافة المحيطة بزراعتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بانخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 3.3 في المائة عن يوليو، حيث أصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في أغسطس 2021. وارتفعت الأسعار العالمية لزيت الصويا ارتفاعا معتدلا بسبب القلق من تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن هذه الزيادة قابلتها أسعار متدنية لزيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، الأمر الذي عكس زيادة المتاح من زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض الضرائب على الصادرات، والاستئناف التدريجي لشحن زيت دوار الشمس من موانئ أوكرانيا.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 2 في المائة في أغسطس ولو أنه بقي أعلى بنسبة 23.5 في المائة من قيمته المسجلة في يوليو 2021.

وارتفعت الأسعار العالمية للأجبان للشهر العاشر على التوالي، بينما تراجعت أسعار الحليب وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا، رغم انخفاض الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتدنى مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 1.5 في المائة عن يوليو، لكنه ظل أعلى بنسبة 8.2 في المائة من قيمته المسجلة قبل عام. وانخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن في أغسطس وسط ازدياد الكمية المتاحة منها للتصدير العالمي، فيما تدنت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي عليها في بعض الدول المصدرة الرئيسة.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 2.1 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، وهذا ناجم بشكل أساسي عن زيادة الصادرات من الهند وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

تراجع إنتاج الحبوب

أصدرت المنظمة أيضا توقعاتها المحدثة بشأن إنتاج الحبوب لـ2022، التي ترتقب بموجبها انخفاضا ملحوظا. ومن المتوقع أن يهبط الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38.9 مليون طن، أي بنسبة 1.4 في المائة عن العام السابق.

ويتعلق الجزء الأكبر من توقعات التراجع بالحبوب الخشنة، حيث من المرتقب أن تنخفض محاصيل الذرة في الاتحاد الأوروبي 16 في المائة عن متوسطها المسجل خلال فترة خمسة أعوام، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي بلغت مستويات استثنائية من الحرارة والجفاف.

في المقابل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في يوليو، إلى 777 مليون طن، أي بانخفاض لا يذكر مقارنة بـ2021، وذلك على خلفية المحاصيل القياسية المتوقعة في الاتحاد الروسي والأحوال الجوية المواتية في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للأرز 2.1 في المائة عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في 2021.

وحدد الآن الاستخدام العالمي للحبوب للفترة 2022 – 2023 بمقدار 2792 مليون طن، بينما من المتوقع أن تتقلص المخزونات العالمية للحبوب في نهاية مواسم 2023 بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 845 مليون طن.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام بشكل طفيف من 30.9 في المائة في الفترة 2021 – 2022 إلى 29.5 في المائة، وهو مستوى لا تزال تعده المنظمة مرتفعا نسبيا مقارنة بالأرقام المسجلة تاريخيا.

ومن المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية في الحبوب بنسبة 1.9 في المائة في الفترة 2022 – 2023 “يونيو – يوليو” عما كان عليه في العام الماضي، إلى 469.6 مليون طن.