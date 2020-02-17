اربع كتل سنية تعلن دعمها لرئيس الوزراء المكلف في اختيار وزراء مستقلين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدرت اربع كتل سنية ( جبهة الانقاذ والتنمية ، وتحالف الوطن اولا ، والمشروع العربي ، والعدل والاحسان ) بيانا لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن اختيار وزراء مستقلين .

وذكرت الكتل في بيان مشترك اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه:” في ظل الظروف السياسية الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب فان الواجب الوطني يحتم على جميع المخلصين تبني موقف مؤيد لدعم محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته من وزراء مستقلين، شرط عدم قبول اي مرشح من قبل اية جهة سياسية “.

واضاف البيان:” ان هذه الكتل السياسية اتفقت على دعم الحكومة التي نأمل منها ان تحفظ حقوق ومصالح الشعب بكل اطيافه، ونحث علاوي على الاسراع في اكمال حكومته وتوجيه الدعوة لمجلس النواب للانعقاد والتصويت على التشكيلة استجابة لنداء الوطن”.