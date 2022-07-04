الاتحاد والديمقراطي الكردستاني يطالبان بحكومة تراعي الدستور واستحقاق المكونات

السليمانية ـ عباس اركوازي:

كشف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن شروط حزبه للمشاركة في العملية السياسية، في وقت بدأ وفد من حزبه بحوارات غير رسمية مع قادة الاطار التنسيقي في بغداد.

واضاف بارزاني في بيان صادر عن مكتبه تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان شروط الاقليم للمشاركة في العملية السياسية تتمثل بالتزام الاطراف السياسية في العراق بمبدأ التوافق والشراكة والتوازن.

اوضح بارزاني ان التوتر والتشنج الذي شهدته المرحلة السابقة في العلاقة بين بغداد واربيل، جاء نتيجة للتجاوز على الدستور والتوافق الذي بني على اساسه العراق الجديد مرحلة، واستئثار البعض بالحكم والتجاوز على حقوف الاخرين.

واوضح بارزاني ان الكرد لن يقبلوا بان يكونوا طرفا مهمشاً في العملية السياسية، وان حزبه يسعى لبناء عملية سياسية تراعي حقوق المكونات وتضمن استحقاقاتهم.

بدوره اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين تضمن ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد

واضاف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الدكتور سوران جمال طاهر في تصريح للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني كان يرفض منذ بداية حوارات تشكيل الحكومة الجديدة ان يكون طرفا في الصراع داخل البيت الشيعي، وهو يرى ضرورة مشاركة الجميع في حكومة ذات قاعدة عريضة دون اقصاء الاخرين.

واشار طاهر الى ضرورة اتفاق القوى السياسية على برنامج وطني موحد، وتقديم تنازلات متبادلة بهدف الخروج من الانسداد السياسي، مؤكدا ضرورة ان يتوصل الاتحاد والديمقراطي الى خارطة طريق وورقة عمل موحدة للتوجه بموجبها للتحاور مع الاطراف السياسية في العراق.

واكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني، ان العراق يمر بمرحلة عصيبة شديدة الخطورة تتطلب من الجميع عقد لقاء وطني لانهاء الخلافات، وخصوصا المسائل العالقة بين بغداد واربيل في اطار الدستور العراقي وضمان حقوق المواطنين في كردستان والعراق.