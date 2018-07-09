(آنت – مان أند ذا واسب) يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

الصباح الجديد – وكالات:

تصدر فيلم الحركة الجديد (آنت-مان أند ذا واسب) إيرادات السينما في أميركا الشمالية، مطلع الأسبوع محققا 76 مليون دولار. الفيلم بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلي، ومايكل بينا، ومن إخراج بيتــون ريـد.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (إنكــري دبلــز 2) بالمركــز الثانــي بإيــرادات بلغــت 29 مليـون دولار.

وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة (جوراسيك وورلد: فولن كينجدم)من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 28.6 مليون دولار. الفيلم بطولة كريس برات، وبرايس دالاس هوارد، وريف سبول، ومن إخراج جيه. إيه. بايونا .

وجاء في المركز الرابع فيلم الإثارة الجديد (ذا فيرست بيرج) محققا إيرادات بلغت 17.2 مليون دولار. الفيلم بطولة ليكس سكوت ديفيز، ويلان نويل، وجويفان واد، ومن إخراج جيراد مكموراي.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (سيكاريو: داي أوف ذا سولدادو) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار. الفيلم بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين ومن إخراج ستيفانو سوليما.