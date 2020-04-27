مدير عام دائرة الصحة يثمن دور جامعة البصرة بأنتاج وابتكار المواد والأجهزة الطبية

تأكيدا لدورها في مواجهة جائحة كورونا

البصرة _ سعدي السند :

أثنت دائرة صحة البصرة على دور جامعة البصرة في دعم دائرة الصحة في المحافظة لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية وحتى الآن من خلال الأنجازات العلمية التي تسابقت ونجحت بها الجامعة بأنتاج وتحضير المواد الطبية التي كانت الحاجة ماسة لها جدا .

جاء ذلك خلال زيارة مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس التميمي لرئاسة الجامعة ولقاء رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي رئيس خلية الأزمة في الجامعة ونائب رئيس خلية الازمة وعميد كلية الصيدلة الدكتور فلاح حسن شري لتقديم الشكر للجامعة وملاكاتها العلمية .

انجازات كبيرة كانت الحاجة ماسة اليها

مدير عام دائرة صحة البصرة قال خلال الزيارة لمختبرات كلية الصيدلة في الجامعة والتي تم فيها تحضير وتصنيع وانتاج الوسط الناقل لفيروس كورونا والذي يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية وتوزيعه لشتى المحافظات العراقية ومنها دائرة صحة البصرة وكذلك السوابات الطبية وحضرنا لتكريم الجامعة بأسم دائرة صحة البصرة في ضوء انجازاتها وان هذا التكريم هو اقل ما نقدمه بحق الملاكات العلمية والفريق العلمي الرصين لجامعة البصرة حيث تم اعتماد ما قدموه من مبتكرات علمية تخص الوسط الناقل وساعدنا كثيرا عن كشف الحالات وهو الدور الحيوي الذي تمارسه الجامعة بالانفتاح على مؤسسات الصحة والتعاون المستمر معها ونأمل ان يستمر هذا التعاون المشترك.

جامعة البصرة في خدمة المجتمع

وذكر رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين ان هذا التكريم شهادة اعتزاز من صحة البصرة بما قدمته ملاكاتنا العلمية التي واصلت الليل بالنهار من اجل تقديم كل الدعم العلمي والوقائي للتوعية في سبيل مواجهة شبح الوباء الذي تفشى في كل بقاع العالم .

من جانبه رحب عميد كلية الصيدلة الدكتور فلاح حسن شري بهذا التكريم والمبادرة التي تدل على تعاون الجميع من اجل مواجهة هذا الوباء خدمة للمجتمع واكد على ان الملاكات العلمية قدمت اكثر من ابتكار وعمل لصحة البصرة في سبيل الخلاص التام من هذا المرض.

نجاح عملية نقل بلازما الدم من المتعافين الى المصابين

من جانب آخرقال رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين ان جهودا مشتركة بين الجامعة ودائرة صحة البصرة اسفرت عن نجاح عملية نقل بلازما الدم من المتعافين بمرض فايروس(كورونا) الى المصابين.

وتابع شاهين ان جهودا حثيثة بذلتها الجامعة لاكمال هذه العملية التي جرت في مستشفى الصدر التعليمي وتم بعدها نقل البلازما لخمسة مصابين من الحالات الحرجة ولوحظ تحسن حالتهم الصحية بعد مرور(٢٤) ساعة من المعالجة حيث استقر اوكسجين الدم واخرجوا من العناية المركزة ، مؤكدا ضرورة أن يحتذي المتعافون من مرض فايروس كورونا حذو الدكتورة نادية طارق للتبرع ببلازما الدم للاسهام في علاج أخوانهم الراقدين في المستشفيات بعد ان اثبتت التجارب العلمية نجاح هذه التجربة.

واضاف حمادي ان الفريق الطبي تكون من الدكاترة سعد شاهين حمادي وعلي رحيم هاشم ورافد عادل عبود وحسنين محمد علي وباسم عبد الكريم عبد الحسن ومصطفى سلام عبدالله وعلي سلام عبدالله وعلي راضي كاظم وامجد ميا رودين وشوقي عبد السادة عزيز وهبه جبار عاشور

واشار شاهين إلى أن عملية النجاح تكللت بفضل اسهام بعض من المؤسسات الصحية في البصرة ومنها مستشفى الصدر التعليمي والجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية ومركز امراض الكلى وارتفاع ضغط الدم.

تصنيع جهاز لمراقبة مرضى كورونا الراقدين في ردهة الحميات

وكشف رئيس جامعة البصرة ايضا ان الملاكات الفنية والطبية في الجامعة مستمرة للعمل على تصنيع جهاز لمراقبة مرضى كورونا الراقدين في ردهة الحميات حفاظا على صحة الملاكات الطبية العاملة في المستشفى.

وبين شاهين ان الجهاز يمكن التحكم به عن بعد لمتابعة حال المريض من خلال غرفة السيطرة وربطه باجهزة الكمبيوتر وان العمل مستمر بامكانيات ذاتية ، كما يجري العمل على تصنيع جهاز التعقيم الذاتي عن طريق ريبوت يستعمل لتعقيم ردهات الحميات أيضا لتقليل ملامسة المصابين .

ابتكار جهاز التنفس الصناعي

على صعيد متصل اعلنت كلية الهندسة في جامعة البصرة عن ابتكار جهاز التنفس الصناعي الذي كان محدوداً بشركات معينة تصنع الجهاز والحمد لله تم تصنيعه من قبل ملاكاتها وتم تجربته على الحيوانات المختبرية وهي مبادرة مهمة جدا وسننتج يوميا 15 جهاز وسنجهز وزارة الصحة وتشكيلاتها بهذا الجهاز لتلافي ازمة توفر اجهزة التنفس في مستشفيات البصرة والمحافظات الاخرى .

السوابات الطبية والانتاج الفعلي للكلور

وتابعت كلية الهندسة ايضا بالنسبة للسوابات الطبية فقد اصبح منتجا محليا 100% واكملنا كميات كبيرة بجهود الفريق البحثي العلمي بجامعتنا ولن نعد بحاجة لاستيراده من الخارج كما بدأنا الانتاج الفعلي للكلور على شكل عبوات في مختبرات الجامعة وسنوزعها على العائلات المتعففة او قد تباع بسعر رمزي لإدامة العمل والانتاج.