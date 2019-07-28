مجلس القضاء الأعلى يستعد لتنفيذ خدمة الزواج الالكتروني في محاكم البلاد

متابعة الصباح الجديد :

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان «قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الالكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد».

ولفت الى ان «الخدمة بدأت بتاريخ 7/1/2019 في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة والتي تعمل حالياً بالنظام الالكتروني».

وبين المجلس أن «النظام الالكتروني وفر الكثير من الجهد والوقت والتنظيم للمواطن كما أسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج».

واضاف البيان أن «مجلس القضاء الأعلى يستعد لإطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019 «.

وأشار المجلس إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الالكترونية التي تسهم في خدمة المواطن».

وعد القاضي ناصر عمران الموسوي ان مشروع عقد الزواج الالكتروني يشكل خطوة مهمة باتجاه تطبيق الحوكمة الالكترونية التي تسعى للقضاء على البيروقراطية الادارية، وتسهيل الاجراءات القانونية المتبعة .