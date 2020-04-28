كريم سلمان يتابع الأخبار ورياضة ألعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مدرب فريق نادي الكرخ لكرة القدم، كريم سلمان، ان وقته في فترة الحظر الصحي يتوزع ما بين إنهاء متعلقات المنزل وإصلاح بعض الأشياء المعطلة، فأثناء العمل لا يوجد وقت كافٍ للالتفات لتلك التفاصيل وفي المساء أكرس الوقت لمتابعة الأخبار والبرامج الرياضية.

وتابع : ليس لدي اهتمامات رياضية أخرى، لكن بصورة عامة تستهويني رياضة ألعاب القوى وأحيانا أتابع بعض منافساتها.. وبشأن إيجابياته، قال : التركيز دائمًا على فهم اللاعبين لكل وحدة تدريبية، فسلاح المدرب هو إيصال المعلومة وتطبيقها في التدريب.

وعن أبرز السلبيات هي الحالة المعاكسة، بعدم استطاعة اللاعبين أثناء المباريات على تطبيق بعض الجمل التكتيكية، التي اتفقنا عليها في التدريب، رغم قدرتهم على ذلك.

واوضح: عملت مع عدد من المدربين ولكل منهم إيجابياته وتأثرت بهم لكن أخص بالذكر المدربين أيوب أوديشو وراضي شنيشل.. اما الاقرب فهو مدرب نفط الوسط الحالي راضي شنيشل لدينا تواصل مستمر وعملنا لفترة طويلة مع بعضنا.

وقال: لا يوجد فريق محدد أشجعه بالتحديد، لكن أنا متابع جيد للدوري الإنجليزي ويستهويني ليفربول بالآونة الأخيرة بجانب مانشستر سيتي فهما يلعبان كرة متطورة ونستفاد من المتابعة بصورة عامة.. مضيفا، أرى الهولندي مدافع ليفربول فان دايك لاعبًا عصريًا متميزًا يستحق المتابعة.