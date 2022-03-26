تركيا تعتزم تنفيذ مشاريع «ضخمة» جنوبي البلاد وتدعم مشروع الربط السككي عبرها

الصباح الجديد ـ متابعة:

قال القنصل العام التركي في البصرة محمد أوزكون أرمان، إن هناك توجها لدى بلاده لإقامة مشاريع “ضخمة” في البصرة وعموم مناطق جنوب العراق، مطالباً بتسهيل إجراءات منح المستثمرين الأتراك سمات الدخول إلى البلاد.

وأضاف أرمان أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتسهيل حصول العراقيين على فيزا الدخول إلى تركيا، مبيناً أن إنجازها لا يستغرق أكثر من أسبوع، فضلاً عن تسهيلات أخرى تقدم للتجار والمستثمرين العراقيين من خلال منحهم الفيزا المتعددة.

كما أوضح أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المواطنين العراقيين من محافظات الجنوب الذين يزورون تركيا سنوياً، وبيّن أن “إجمالي الإصدار في عموم العراق يبلغ 5 آلاف فيزا يومياً في أوقات الذروة، كما يبلغ عدد العراقيين الذين يقيمون إقامة دائمة في تركيا نحو مليون مواطن، معظمهم يمتلكون عقارات سكنية وقد اندمجوا في المجتمع التركي بصورة جيدة”.

القنصل أكد أن المستثمرين والتجار والصناعيين والمواطنين الأتراك الراغبين في زيارة العراق “يضطرون” إلى الانتظار أكثر من 50 يوماً ودفع رسوم بقيمة 1500 دولار لغرض الحصول على الفيزا، واصفاً تلك الإجراءات بـ”المعاناة” المقيدة للاستثمارات التي “ينشدها المسؤولون العراقيون”.

أرمان بين أن حجم الاستثمارات وتعاقدات الشركات التركية في محافظة البصرة في الفترة الماضية “يربو على ملياري دولار، بينما يزيد الرقم أكثر من ذلك إذا ما تمت إضافة قيمة المشاريع في المحافظات الجنوبية الأخرى”، مشيراً إلى أن “الشركات التركية تخطط لإقامة مشاريع ضخمة في البصرة ومحافظات الجنوب مستقبلاً”.

أرمان أشار الى “دعم بلاده لمشروع الربط السككي بين ميناء الفاو وأوروبا عبر تركيا”، وقال: إن “مشروع الربط السككي بين ميناء الفاو وأوروبا عبر تركيا مازال في طور النقاشات بين الحكومتين العراقية والتركية”، مضيفاً أن “المشروع عراقي، والحكومة العراقية صاحبة القرار بشأنه”. وحول إسهام تركيا في تنمية الاقتصاد في البصرة والمحافظات الجنوبية، نوه أرمان إلى أن “هذا الأمر يتكون من شقين؛ الأول حجم مساهمة الشركات الإنشائية التركية واستثماراتها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وتأهيلها في البصرة، والشق الثاني من خلال مشاركة عشرات الشركات الصناعية التركية في تشييد وتأهيل كبريات المشاريع الصناعية في خور الزبير والمحافظات الجنوبية بمختلف المجالات”، لافتاً إلى أن “شركة (تي.أم.أل) التركية الكبرى أسهمت في تنفيذ أعمال النفق البحري لميناء الفاو الكبير لصالح المقاول الرئيس شركة (دايو) الكورية، كذلك نفذت شركة (يونيفرسل) التركية، أكبر عقد في تاريخ العراق بإنشاء 15 مستشفى في المحافظات العراقية”.

ميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو بمساحة كلية تبلغ 54 كيلو متر مربع وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم. ومن المرجح ان تكون اعماق الميناء 19 متر ليستوعب أكبر السفن التجارية وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 نيسان 2010.

يقع الميناء في منطقة رأس البيشة على نهاية الجرف القاري للعراق، ويعد نقلة نوعية في أهميته الجيوسياسية لربط العراق بالعالم من خلال إعادته لأهمية الموقع الرابط بين الشرق والغرب، وإن إنشاؤه سوف يغير خارطة النقل البحرية العالمية، والمشروع عند اكتماله من المحتمل أن يصبح أحد أكبر موانئ الخليج العربي حيث تتراوح طاقته الإنتاجية الابتدائية بين 45 –20 مليون طن سنوياً. ويعد مشروعاً إستراتيجياً يربط الشرق بأوربا عبر العراق وتركيا وسوريا بما يسمى بالقناة الجافة.