هوك فتنس أولا في بطولة سيدات بغداد للقوة البدنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أحرز فريق أكاديمية هوك فتنس المركز الأول في بطولة أندية بغداد للسيدات بالقوة البدنية التي اقيمت يوم الجمعة الماضي برعاية شركة باور هاوس العراق للأجهزة الكهربائية التي يديرها حسن فؤاد الشحماني باشراف الاتحاد المركزي للقوة البدنية/ اتحاد بغداد للقوة البدنية في قاعة نادي الشباب الرياضي.

البطولة شهدت مشاركة 3 فرق مثلت (أكاديمية هوك فتنس ونادي الشباب الرياضي وفريق يمثل شمال العراق).. العدد الاجمالي للاعبات المشاركات بلغ نحو 25 لاعبة مثلن الفرق الثلاثة، البطولة نظمت باشراف ميداني من الكابتن علي هوك مدير أكاديمية هوك فتنس، واسفرت عن تحقيق النجاح بفضل ما قدمته اللاعبات المشاركات من مستويات فنية جيدة في رياضة القوة البدنية ونالن اشادة المتابعين الذين واكبوا منافسات البطولة التي حققت نجاحا كبيرا للاعبات المشاركات بفضل مستوياتهن الفنية المتقدمة.

المنافسات بدأت بعملية الوزن للاعبات، تنافسن بشكل متميز واظهرن مقدرة عالية في الرفعات والتعامل مع الحديد وقوانين اللعبة، مما يؤكد ان اللاعبات جاهزات لتمثيل العراق في الاستحقاقات المقبلة التي تقام على صعيد رياضة القوة البدنية للسيدات.

الجدي بالذكر ان أكاديمية هوك فتنس تهتم بالرشاقة وتنمية المهارات الرياضية و البدنية و الفنون القتالية، ومديرها علي هوك يملك العديد من الشهادات التقديرية وهو بدرجة خبير معتمد لدى دول أوروبا والشرق الأوسط، واشرف على دورات حديثة في هذه الألعاب محليا وخارجيا.