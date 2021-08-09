تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا بمقدار 63 الف برميل يوميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا في تعاملات الأمس

الصباح الجديد ـ متابعة :

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، امس السبت، تراجع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمقدار 63 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.588 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار391 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.197 ملايين برميل”.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 82 ألف برميل يوميا، منخفضا بمقدار 63 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 145 ألف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,228 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 634 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 627 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 351 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت معدل 267 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 212 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت بمعدل 141الف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت بمعدل 46 الف برميل يوميا”.

وكانت ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس السبت، رغم ما تثيره قيود السفر التي تهدف إلى وقف انتشار المتحور “دلتا” من مخاوف إزاء الطلب على الوقود، لكنها سجلت تراجعا خلال تعاملات الأسبوع.

ووفقا لـ”رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أمس 47 سنتا إلى 71.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن العقود الآجلة للخامين منخفضة 6 في المائة هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها منذ آذار).

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل مزيدا من المقاطعات، وفرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية، ما يهدد الطلب على الوقود.

وتكافح الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، تفشيا سريع الانتشار لمتحور دلتا شديد العدوى ويخشى المحللون أن يقود ذلك إلى خفض كبير في استهلاك الوقود، في وقت عادة ما يشهد زيادة في الدولتين.

وقال “إيه.إن.زد” في تقرير “أوصت 46 مدينة صينية على الأقل بتجنب السفر وعلقت السلطات رحلات جوية وأوقفت حركة النقل العام، وقد يؤثر هذا في الطلب على النفط مع اقترابه من نهاية موسم السفر خلال فصل الصيف”.

ويستمر الضعف الموسمي للنشاط الاقتصادي في ظل تزايد الإصابات بمتحور “دلتا” في الضغط على المعنويات، حيث يعاني نحو نصف أقاليم الصين التفشي الأخير، ويأتي ذلك في ذروة موسم الرحلات الصيفية، ومن المرجح أن يتعرض الطلب على الخام لضغوط”.

وقدمت بيانات المخزونات الأمريكية بعض الدعم لأسعار الخام، إذ تراجعت مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير.

وقال مصدران في السوق نقلا عن معهد البترول الأمريكي الثلاثاء “إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 تموز.

وذكر المصدران، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما، أن البيانات كشفت هبوط مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.

وحد انتشار متحور دلتا من حركة السيارات على الطرق عالميا، إذ ما زالت تداعيات الموجة الثالثة من كوفيد ـ 19 تؤثر في حركة المرور على الطرق البرية عبر دول جنوب شرق آسيا، ما يؤثر بدوره في استهلاك الوقود عالميا.