العراق يشارك في اجتماعات رؤوساء اللجان البارالمبية الدولية

السلة والمبارزة يجددان الثقة بخالد رشك وعلي حميد

إعلام اللجنة البارالمبية

عقد رؤوساء اللجان البارالمبيه لجميع دول العالم اجتماعا بحضور رئيس اللجنه البارالمبيه الدوليه البرازيلي اندرو والامين العام ورئيس لجنة التصنيف الطبي ورئيس لجنة فحص المنشطات وناقش الاجتماع الذي استمر اربع ساعات المواضيع التالية:

اولا : اولمبياد طوكيو والاجراءات المتخذة بسبب جائحه كورونا والصعوبات والتحديات التي تواجه نجاح الاولمبياد وطريق التعامل داخل الملاعب والحفاظ على الرياضيين، ثانيا : تمت مناقشة تحويل فعاليات رفع الاثقال والسباحه والعاب القوى من لجان دوليه الى اتحادات دوليه والاليات التي ستتخذ للتعامل بين اللجنه البارالمبية الدوليه والاتحادات المعنية وسيتم التصويت عليه خلال انعقاد الجمعية العمومية في (الصين تايبه ) خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، ثالثا : تمت مناقشة تغيير بعض التصنيف الطبي لبعض الفعاليات، رابعا : كما تمت مناقشة التغييرات التي ستحصل على دستور اللجنه البارالمبيه والذي تقترب اللجان المشكلة لهذا الغرض واعداده من الانتهاء.

وتم فتح باب الحوار ، وقد عرض رئيس اللجنه البارالمبيه العراقيه دكتور عقيل حميد ثلاثة مواضيع: الاول: الصعوبات التي تواجه الفرق خلال مشاركتها طوكيو وخاصة مغادرة الفريق القرية الاولمبية التي تنتهي مشاركاتها خلال 48 ساعه وصعوبات حجز الطيران وعدم معرفة نتائج المنافسه للاعب خلال الادور التمهيدية و النهائية

ثانيا : عدم عدالة في التصنيف الطبي وخاصة خلال دمج الفاليات العاب القوى والسباحه وتصنيف رفع الاثقال من خلال دمج فعاليات قصار القامه مع الشلل والبتور وتاثير ذلك على تغيير النتائج في الفعاليات لخمسة اوزان وعقبت دولة بلجيكا ايضا على عدم عدالة التصنيف لفعالية السباحة.

ثالثا : تم طرح بعض الفقرات التي تتعارض مع دستور اللجنه البارلمبيه والقوانين المحلية وقد تم التاكيد بشكل صارم على الاولوية للقوانين الدولية، وقد حدد رئيس اللجنه البارالمبيه الدوليه السيد اندرو الاسبوع المقبل لمناقشة العراق حول قانون الاتحادات العراقي رقم24 لسنة 2021 لغرض البت بالموضوع بشكل نهائي.

من جانب اخر، جددت الهيئة العامة لاتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة ثقتها برئيس الاتحاد السد خالد رشك لفتة وذلك في الانتخابات الخاصة باتحادات اللجنة البارالمبية العراقية التي جرت ظهر اول أمس في قاعة اللجنة البارالمبية وفقا لقانون الاتحادات الرياضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ وقانون اللجنة البارالمبية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ والانظمة واللوائح سارية المفعول، جاء ذلك بعد قراءة التقريرين المالي و الاداري من قبل الامين المالي وامين السر والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة

و عقد المؤتمر الانتخابي بحضور لجنة مشرفة على الانتخابات وهي مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية العراقية والتي تضم كل من السادة علي فاضل عبد الزهرة رئيساً والأعضاء وصفي كريم الكناني معاون مدير دائرة التربية البدنية ونشأت عزيز وبارق لازم و محمد عباس السلامي مقرراًحيث تعاملت اللجنة الانتخابية مع الانتخابات بمهنية ادارية وقانونية باحترافية عالية، اما الهيئة العامة لاتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة فكانت حاضرة ب 25 عضواً.. وتشكلت الهيئة الادارية الجديدة لإتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة من الاعضاء للمناصب كالاتي :-

خالد رشك لفته رئـيس الاتحاد بـ23 صوتاً، وعبد الكريم باقرمحمود نائب الرئيس بـ 20 صوتاً، وعباس وناس عباس اميــن الســــر وله 23 صوتاً، وعدنان فرحان حسون اميـنا مالـــيا بـ 22 صوتاً، وفاضل عبد الرضا بنيان عضواً بـ 21صوتاً.

كما، جددت الهيئة العامة لاتحاد المبارزة على الكراسي ثقتها برئيس الاتحاد علي حميد عبد الرضا وذلك في الانتخابات الخاصة باتحادات اللجنة البارالمبية العراقية التي جرت ظهر الجمعة في قاعة اللجنة البارالمبية وفقا لقانون الاتحادات الرياضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ وقانون اللجنة البارالمبية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ والانظمة واللوائح سارية المفعول، جاء ذلك بعد قراءة التقريرين المالي و الاداري من قبل الامين المالي وامين السر والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة.

و عقد المؤتمر الانتخابي بحضور لجنة مشرفة على الانتخابات وهي مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية العراقية والتي تضم كل من السادة علي فاضل عبد الزهرة رئيساً والأعضاء وصفي كريم الكناني معاون مدير دائرة التربية البدنية ونشأت عزيز وبارق لازم و محمد عباس مكي السلامي مقرراً، حيث تعاملت اللجنة الانتخابية مع الانتخابات بمهنية ادارية وقانونية باحترافية عالية، اما الهيئة العامة لاتحاد المبارزة على الكراسي فكانت حاضرة ب 23 عضواً من اصل 25

وتشكلت الهيئة الادارية الجديدة لإتحاد المبارزة على الكراسي من الاعضاء للمناصب كالاتي : علي حميد عبد الرضا رئـيس الاتحاد بـ 23 صوتاً، وفــاء جذول خليف نائب الرئيس بـ 23 صوتاً ، وكاظم سلطان معيدي اميــنا للســــر بـ 23صوتاً، سعد محمد هاشم . اميـنا مالـــيا ب ـ 23صوتاً.