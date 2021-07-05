اليوم.. خمسة لقاءات في الجولة 35 للممتاز والتطبيعية تفتتح الدورة الآسيوية فئة «B»

تواصل المؤتمرات الإنتخابية لاتحادات الكرة الفرعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم الاثنين خمس مباريات في الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز، فيلعب النفط والجوية في ملعب التاجي في الساعة 5 مساء، وفي التوقيت ذاته تقام مباراة امانة بغداد والسماوة في ملعب الأول ويلعب الكرخ ونفط البصرة في ملعب الساحر احمد راضي في التوقيت نفسه، ويضيف نفط ميسان فريق الصناعات الكهربائية في ملعب ميسان الاولمبي في الساعة السابعة والنصف مساء، في حين يضيف ملعب الشعب الدولي مباراة الزوراء والنجف في الساعة التاسعة والنصف مساء، وتختتم مباريات الجولة الثلاثاء الموافق 6 تموز باقامة مباراتين، اربيل يلاقي الكهرباء في ملعب فرانسوا حريري في الساعة 7 مساء، والشرطة يواجه الحدود في ملعب الشعب الدول في الساعة التاسعة والنصف.

ويتصدر الجوية ترتيب فرق الدوري وله 76 نقطة، ثم الزوراء وله 66 نقطة، والنجف ثالثا وله 65 نقطة متفوقا على الشرطة رابع اللائحة بفارق الاهداف، ويأتي نفط الوسط خامسا وله 60 نقطة، وفي صدارة الهدافين يقف لاعب الجوية أيمن حسين برصيد 19 هدفا، ثم يأتي ثلاثة لاعبين في المركز الثاني ولكل منهم 13 هدفا، حماد احمد من الجوية ومنار طه من الحدود واحمد لفتة كوني من النجف. ومحمد خالد جفال من الطلبة برصيد 12 هدفا.

من جانب اخر، تتواصل انتخابات الاتحادات الفرعية لكرة القدم، اذ أجريت، صباح امس الاحد انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة الديوانية التي أقيمت في قاعة فندق برج الأمراء، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (كامل زغير عيدان) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة الديوانية، وفوز (صلاح هادي عبد) بمنصب نائب الرئيس.وفاز كل من (غانم فاضل عبد الجبار وحافظ كاظم جبار ومحمد صبيح مراد) بمنصب العضوية.

وأجريت، أمس ايضا، انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة نينوى التي أقيمت في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة الموصل، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (طارق حسين محمد) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة نينوى، وفوز (محمد عبد سكب) بمنصب نائب الرئيس.وفاز كل من (محمد ضياء جاسم وقاسم عبد الحافظ وخليل إبراهيم محمد) بمنصب العضوية.

واقيمت أول أمس انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة صلاح الدين التي أقيمت في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (جواد نجم عبدالله) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة صلاح الدين بالتزكية، وفوز (يونس حسين علي) بمنصب نائب الرئيس بالتزكية أيضا.وفاز كل من (إبراهيم فاضل مهدي وفيصل مسربت محمد ومهند مبرد عبود) بمنصب العضوية.

وأجريت انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة النجف الأشرف التي أقيمت في فندق ولاية علي (عليه السلام)، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (علي جابر مطلب) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة النجف الأشرف بالتزكية، وفوز (منتظر جهاد عبد الأمير ) بمنصب نائب الرئيس بالتزكية أيضاً.وفاز كل من (محمد كريم وأسعد مهدي عبد الحسين) بمنصب العضوية.

واقيمت الجمعة انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة الانبار التي أقيمت في قائمقامية الرمادي، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (عماد ياسين بطي) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافطة الانبار بالتزكية، وفوز (محمد غركان هايس) بمنصب نائب الرئيس بالتزكية أيضا.وفاز كل من (أحمد سعيد خليل ومحمد عماد محمد علي ويوسف أسود مخلف) بمنصب العضوية.