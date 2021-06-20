المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح يحتضن قصيدة النثر العربية

أحمد فضل شبلول

بحضور ما يقرب خمسين شاعرا وناقد، دشن المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، أولى أمسيته ليعلن انطلاقة الملتقى الأول لقصيدة النثر العربية في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، والذي يعقد إفتراضيا من 17 إلى 20 يونيو/حزيران.

وبحفل رمزي حضرت الموسيقى بمقطوعات غنائية ساحرة عزفها وغناها الفنان الفلسطيني نسيم الدقم وبمشاركة الفنان الفلسطيني يازو سروجي حيث تم تدشين حفل الملتقى بأغنية يا شادي الألحان.

وتحدث حميد عقبي، منظم الملتقى ورئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، والذي شكر كل المشاركين والمشاركات.

وقدم عقبي شكره إلى الشاعر عبدالرزاق الربيعي المنسق لهذه الأمسية وكذلك الناقد د. سعد محمد التميمي المدير للأمسية.

وبرنامج الملتقى سيتضمن ست أمسيات وثلاث ندوات فكرية ونقدية ستعرض 12 ورقة ودراسة حول قصيدة النثر العربية وسيكون في حفل الختام بتكريم خاص للشاعرة الجزائرية زينب الأعوج وذلك مساء الأحد العشرين من يونيو/حزيران.

وتوقف الجميع دقيقة صمت على روح الشاعر العراقي سعدي يوس بطلب من الشاعرة فاطمة ناعوت والتي تحدثت عن هذا الملتقى وفرحتها بالمشاركة مع شعراء قصيدة النثر العربية وعن المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح والذي ينجح في تنظيم ملتقيات دولية أدبية وفنية كمؤسسة تعتبر حديقة الإبداع وتنوير وعن رئيس المنتدى حميد عقبي والذي يجمع المبدعين والمبدعات من مشارق الأرض ومغاربها.

والقى الدكاترة دورين سعد وعبدالله العشي وجبار خماط ومحمود خليف الحياني وعدد من الحضور كلمات قصيرة.

كما غنى د. نسيم الدقم أغنية أخرى ثم اسندت إدارة الأمسية الشعرية إلى الناقد د. سعد محمد التميمي والذي رحب بالمشاركات والمشاركين بالأمسية وهم د. فاطمة ناعوت، أسماء الشرجي، عبدالرزاق الربيعي، عدنان الصائغ، د. سعدي يونس بحري، وسام العاني، غالية عيسى، د. عاطف الدرابسة.

واستمع الحضور الى للقصائد ثم كانت هنالك مداخلات نقدية مهمة من د. التميمي وشارك أيضا في المداخلات الشاعر صبري يوسف، د. دورين سعد، فايزة سعيد.

وحضرت الأمسية الباحثة الفرنسية د. آن ريجورد أحدى مؤسسات المنتدى، د. عاطف الدرابسة ، الشاعرة بديعة كشغري.

واثريت الأمسية الأولى بنصوص رائعة ومداخلات نقدية ساخنة مهمة حول قصيدة النثر العربية ورغم اختلاف وجهات النظر حول بعض الإشكاليات إلا أن النقاشات تمت في اجواء ودية دون تشنجات ويمكنكم العودة لتسجيل الفعالية على قناة يوتيوب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح.

*عن ميدل أيست أون لاين