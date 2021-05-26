- 1 –
نمارس أعمالنا اليومية في خضم الامواج المتلاطمة مِنَ الأحداث والتحديات الصعبة ونحن بين المطرقة والسندان :
بَيْنَ مِطْرقةِ الضمير وما يدفع اليه من صفاء ونقاء مِنَ الشوائب،
وبَيْنَ سِندان المتربصين بنا الدوائر، ممن لا يتلذذ بشيء كتلذذه بتوجيه الانتقادات العابثة الى الآخرين، أيّاً كانت مواقفهم ، وسواء كانت مُصِيبةً أم مخطئة ..!!
فاذا التزمتَ الصمتَ قالوا : عنك بأنَّك عيّ لا يقوى على ما يُستحسنُ مِنَ الكلام …
وإنْ تحدّثَتَ : قالوا عنك بانّه مِهْذارٌ ثرثار ..!!
وهكذا الحال في سائر الأقوال والأعمال الأخرى … بحيث لا تنجو من لسانهم على الاطلاق .
- 2 –
ولا ينبغي لِعاقِلٍ أنْ يتردد لحظةً في اختيار الصحيح مِنْ الأقوال والافعال مهما كانت توقعاته عن ردود الفعل عند المصطادين بالماء العكر .
ـ 3 ـ
ولقد وقفت على قصيدة تناولت تصوير ما تطلقه الألسن عنّا في كل الأحوال، تصويرا فنيّاً رائعا .
وكانت القصيدة تنسب الى الامام الشافعي الاّ ان الاستاذ عمر علي حيدر أكدّ في كتابه (مذكرات شيخ جامع ) انّها لشاعر اسمه ( محمد ظافر الشهري ) مستنداً الى كتاب ( متعة الحديث ج2 / 44 -45 ) واليك القصيدة :
ضحكتُ فقالوا : ألا تحتشمْ
بكيتُ فقالوا : ألا تبتسمْ
بسمتُ فقالوا يرائي بها
عبستُ فقالوا بدا ما كَتَمْ
صمّتُّ فقالوا : كليل اللسان
نطقتُ : فقالوا كثير الكلمْ
حملتُ فقالوا : صنيع الجبان
ولو كان مقتدراً لانْتَقَمْ
بسلتُ فقالوا : لِطيْشٍ بِهِ
وما كان مُجْتَرِئاً لو حكمْ
يقولون : شَذَّ اذا قلتُ : لا
وإمّعةٌ حينَ وافَقْتهم
فأيقنتُ أنّي مهما أردتُ
رضا الناس لابُدَّ مِنْ أنْ أُذَمْ
- 4 –
نعم إنّ رضا الناس غاية لا تُدرك – كما قيل –
فلابُدَّ أنْ نسعى لرضا الله سبحانه لأن رضاه هو الهدف المقدس الذي لا يحيد عنه المؤمنون ،واستهداف رضا الله يؤدي لا محالة الى اصطفاف عباده الصالحين معك ، وإنْ عارضك الجاحدون .
وكما قال الشاعر :
اذا رَضِيتْ عنّي كرامُ عشيرتي
فما زالَ غضباناً عليّ لِئامُها
فلا تَبْتئس مما يقوله عنك اللئام، وكُنْ على بَيِّنَةٍ مِنْ أمرِكَ ، مرعيّا بعين الله التي لا تنام .
- 4 –
نعم إنّ رضا الناس غاية لا تُدرك – كما قيل –
فلابُدَّ أنْ نسعى لرضا الله سبحانه لأن رضاه هو الهدف المقدس الذي لا يحيد عنه المؤمنون ،واستهداف رضا الله يؤدي لا محالة الى اصطفاف عباده الصالحين معك ، وإنْ عارضك الجاحدون .
وكما قال الشاعر :
اذا رَضِيتْ عنّي كرامُ عشيرتي
فما زالَ غضباناً عليّ لِئامُها
فلا تَبْتئس مما يقوله عنك اللئام، وكُنْ على بَيِّنَةٍ مِنْ أمرِكَ ، مرعيّا بعين الله التي لا تنام .
حسين الصدر