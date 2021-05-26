1 –

نمارس أعمالنا اليومية في خضم الامواج المتلاطمة مِنَ الأحداث والتحديات الصعبة ونحن بين المطرقة والسندان :

بَيْنَ مِطْرقةِ الضمير وما يدفع اليه من صفاء ونقاء مِنَ الشوائب،

وبَيْنَ سِندان المتربصين بنا الدوائر، ممن لا يتلذذ بشيء كتلذذه بتوجيه الانتقادات العابثة الى الآخرين، أيّاً كانت مواقفهم ، وسواء كانت مُصِيبةً أم مخطئة ..!!

فاذا التزمتَ الصمتَ قالوا : عنك بأنَّك عيّ لا يقوى على ما يُستحسنُ مِنَ الكلام …

وإنْ تحدّثَتَ : قالوا عنك بانّه مِهْذارٌ ثرثار ..!!

وهكذا الحال في سائر الأقوال والأعمال الأخرى … بحيث لا تنجو من لسانهم على الاطلاق .

نمارس أعمالنا اليومية في خضم الامواج المتلاطمة مِنَ الأحداث والتحديات الصعبة ونحن بين المطرقة والسندان : بَيْنَ مِطْرقةِ الضمير وما يدفع اليه من صفاء ونقاء مِنَ الشوائب، وبَيْنَ سِندان المتربصين بنا الدوائر، ممن لا يتلذذ بشيء كتلذذه بتوجيه الانتقادات العابثة الى الآخرين، أيّاً كانت مواقفهم ، وسواء كانت مُصِيبةً أم مخطئة ..!! فاذا التزمتَ الصمتَ قالوا : عنك بأنَّك عيّ لا يقوى على ما يُستحسنُ مِنَ الكلام … وإنْ تحدّثَتَ : قالوا عنك بانّه مِهْذارٌ ثرثار ..!! وهكذا الحال في سائر الأقوال والأعمال الأخرى … بحيث لا تنجو من لسانهم على الاطلاق . 2 –

ولا ينبغي لِعاقِلٍ أنْ يتردد لحظةً في اختيار الصحيح مِنْ الأقوال والافعال مهما كانت توقعاته عن ردود الفعل عند المصطادين بالماء العكر .

ـ 3 ـ

ولقد وقفت على قصيدة تناولت تصوير ما تطلقه الألسن عنّا في كل الأحوال، تصويرا فنيّاً رائعا .

وكانت القصيدة تنسب الى الامام الشافعي الاّ ان الاستاذ عمر علي حيدر أكدّ في كتابه (مذكرات شيخ جامع ) انّها لشاعر اسمه ( محمد ظافر الشهري ) مستنداً الى كتاب ( متعة الحديث ج2 / 44 -45 ) واليك القصيدة :

ضحكتُ فقالوا : ألا تحتشمْ

بكيتُ فقالوا : ألا تبتسمْ

بسمتُ فقالوا يرائي بها

عبستُ فقالوا بدا ما كَتَمْ

صمّتُّ فقالوا : كليل اللسان

نطقتُ : فقالوا كثير الكلمْ

حملتُ فقالوا : صنيع الجبان

ولو كان مقتدراً لانْتَقَمْ

بسلتُ فقالوا : لِطيْشٍ بِهِ

وما كان مُجْتَرِئاً لو حكمْ

يقولون : شَذَّ اذا قلتُ : لا

وإمّعةٌ حينَ وافَقْتهم

فأيقنتُ أنّي مهما أردتُ

رضا الناس لابُدَّ مِنْ أنْ أُذَمْ

4 –

نعم إنّ رضا الناس غاية لا تُدرك – كما قيل –

فلابُدَّ أنْ نسعى لرضا الله سبحانه لأن رضاه هو الهدف المقدس الذي لا يحيد عنه المؤمنون ،واستهداف رضا الله يؤدي لا محالة الى اصطفاف عباده الصالحين معك ، وإنْ عارضك الجاحدون .

وكما قال الشاعر :

اذا رَضِيتْ عنّي كرامُ عشيرتي

فما زالَ غضباناً عليّ لِئامُها

فلا تَبْتئس مما يقوله عنك اللئام، وكُنْ على بَيِّنَةٍ مِنْ أمرِكَ ، مرعيّا بعين الله التي لا تنام .

4 –

نعم إنّ رضا الناس غاية لا تُدرك – كما قيل –

فلابُدَّ أنْ نسعى لرضا الله سبحانه لأن رضاه هو الهدف المقدس الذي لا يحيد عنه المؤمنون ،واستهداف رضا الله يؤدي لا محالة الى اصطفاف عباده الصالحين معك ، وإنْ عارضك الجاحدون .

وكما قال الشاعر :

اذا رَضِيتْ عنّي كرامُ عشيرتي

فما زالَ غضباناً عليّ لِئامُها

فلا تَبْتئس مما يقوله عنك اللئام، وكُنْ على بَيِّنَةٍ مِنْ أمرِكَ ، مرعيّا بعين الله التي لا تنام .

حسين الصدر