الرباعة حنان ماجد تحصد الذهب وتبلغ بارالمبياد طوكيو

حققت رقماً قياسياً جديداً في تايلند

بغداد ـ حسين الشمري:

لم يخلد بخاطرها ذات يوم بانها ستكون على موعد مع انجاز تاريخي عالمي كبير حث سيعزف لها السلام الجمهوري العراقي وترفع علم بلادها في سوح الملاعب العالمية كونها بطلة عراقية عالمية حيث كانت طموحاتها كبير جداً وهي تخطوا خطوتها الاولى بالذهاب الى تايلاند حيث بطولة العالم المؤهلة الى بارالمبياد اليابان للعام الحالي، اذ كانت ثقتها بنفسها عالية جداً لاسيما بعد ان وجدت التشجيع والاهتمام من اهل اللعبة وخصوصاً رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد الذي توقع لها حصد افضل الإنجازات والحصول على بطاقة التأهيل الى بارالمبياد طوكيو للعام الحالي وقد كانت عند حسن ظن كل زملائها ومدربيها بان الإنجاز سيكون حليفها وستعتلي منصة التتويج بالرغم من قوة المنافسة التي وجدتها من الرباعات الأخريات من المنتخبات العالمية كونها بطولة تأهيل الى طوكيو والحمد لله تحقق لها ما كانت تطمح اليه وضربت موعداً مع الإنجاز العالمي بعد حصدها الوسام الذهبي في وزن (86 كغم) رافعةً 177 كغم وهو رقم عالمي جديد سجل باسم الرباعة العراقية البطلة حنان ماجد الذي كان لنا مع هذا اللقاء عبر صحيفة الصباح الجديد بعد عودتها مكللة بوسام الإنجاز العالمي.