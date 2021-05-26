الرباعة حنان ماجد تحصد الذهب وتبلغ بارالمبياد طوكيو

حققت رقماً قياسياً جديداً في تايلند
بغداد ـ حسين الشمري:
لم يخلد بخاطرها ذات يوم بانها ستكون على موعد مع انجاز تاريخي عالمي كبير حث سيعزف لها السلام الجمهوري العراقي وترفع علم بلادها في سوح الملاعب العالمية كونها بطلة عراقية عالمية حيث كانت طموحاتها كبير جداً وهي تخطوا خطوتها الاولى بالذهاب الى تايلاند حيث بطولة العالم المؤهلة الى بارالمبياد اليابان للعام الحالي، اذ كانت ثقتها بنفسها عالية جداً لاسيما بعد ان وجدت التشجيع والاهتمام من اهل اللعبة وخصوصاً رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد الذي توقع لها حصد افضل الإنجازات والحصول على بطاقة التأهيل الى بارالمبياد طوكيو للعام الحالي وقد كانت عند حسن ظن كل زملائها ومدربيها بان الإنجاز سيكون حليفها وستعتلي منصة التتويج بالرغم من قوة المنافسة التي وجدتها من الرباعات الأخريات من المنتخبات العالمية كونها بطولة تأهيل الى طوكيو والحمد لله تحقق لها ما كانت تطمح اليه وضربت موعداً مع الإنجاز العالمي بعد حصدها الوسام الذهبي في وزن (86 كغم) رافعةً 177 كغم وهو رقم عالمي جديد سجل باسم الرباعة العراقية البطلة حنان ماجد الذي كان لنا مع هذا اللقاء عبر صحيفة الصباح الجديد بعد عودتها مكللة بوسام الإنجاز العالمي.
- ماذا تقولين عن إنجازك الكبير في التأهل الى بارالمبياد طوكيو؟
سعيدة جداً بحصولي على ذلك الانجاز الرائع والكبير والذي من خلاله حجزت مقعداً في بارالمبياد طوكيو بعد حصدي الوسام الذهبي وشكراً لكل من وقف معي وساندني في نيل الانجاز.. والحقيقة كنتُ مصرة على تحقيق الانجاز لاسيما بعد ان وجدت التشجيع والمساندة من قبل الرباعين والرباعات والمدربين وكل اهل اللعبة الذين توقعوا لي ان اكون على موعداً مع الانجاز والحمد لله حصل على ماكنت اطمح اليه برغم شراسه المنافسة بالوزن الذي لعبت فيه، اذ اعتمد في البطولة نظام الدمج بين الفئات وهذا ما وضعني في موقف صعب جداً بعد ان وجدت منافسة قوية من معظم الرباعات الواتي لعبن بالوزن نفسه الذي لعبتُ فيه غير ان طموحاتي كانت كبيرة جداً وكنت عازمة على نيل احد اوسمة الفوز وتحقيق حلمي بالوصول الى شواطى اليابان.
*هل حققتي رقم عالمي جديد؟
نعم حققت رقم عالم جديد في وزن 86 كغم بعد ان تمكنت من رفع 177 كغم وهذا يعد انجاز كبير لي وساعمل على المحافظة عليه او كسرهِ برقم عالمي جديد في بارالمبياد طوكيو للعام الحالي ان شاء الله. *الذي اعرفه كنتِ لاعبة في فعالية العاب القوى فما الذي دفعكِ الى الانتقال الى فعالية رفع الاثقال رغم صعوبتها؟
الذي دفعني لمغادرة فعالية العاب لقوى هو رئيس اللجنة البارالبية ورئيس اتحاد رفع الاثقال الدكتور عقيل حميد الذي قال لي ذات مرة وبالحرف الواحد اذا انتقلتي الى فعالة رفع الاثقال ستكونين بطلة عالمية لاسيما مواصفاتكِ البدنية رائعة جداً وتوحي بانكِ لاعبة رفع اثقال وقد سمعت نصيحته وعملت بها وانتقلت الى فعالية رفع الاثقال واحمد الله واشكره اني كنت عند حسن ضن رئيس اللجنة ونلت ماكان يطمح اليه باني ساكون بطلة عالمية .
*هل هذه المشاركة الأولى لكِ في رفع الإثقال؟
كلا بل كانت لي عدة مشاركات عالمية حيث شاركت في بطولة العالم التي جرت في اليابان عام 2018 وحصلت على المركز الرابع وكذلك شاركت في بطولة كازخستان الدولية ثم كانت لي مشاركة في بطولة غرب اسيا ونلت المركز الثالث وهذه المشاركة الرابعة لي وخطفت بها الوسام الذهبي وان شاء الله القادم افضل.
*كيف حصلت لكِ الاعاقة ؟ من الذي دفع بكِ الى مزاولة الرياضة؟
الاعاقة كانت منذ الولادة حيث انني من مواليد 1990 حيث لازمتني منذ ولادتي ولم اتعرض الى اي حادث طارى او بسبب تشخيص طبي خاطئ كما حصل مع زميلاتي الرباعات الاخريات واحمد الله واشكره علة كل حال .
ومن نصحني بالتوجه إلى الرياضة هو صديق والدي ، اذ قال لوالدي دعها تمارس الرياضة كي تتخلص من الحالة النفسية التي هي عليها وفعلاً ذهبت الى ممارسة الرياضة عام 2009 وكانت انطلاقتي في فعالية العاب القوى في اللجنة الفرعية في ديالى وبعد تحقيقي نتائج ايجابية تم استدعائي لتمثيل منخب شباب العراق في بطولة العاب القوى ومن بعدها مثلت منتخب العراق الاول بألعاب القوى ولكني في السنوات الاخيرة انتقلت لفعالية رفع الاثقال استجابة لنصيحة الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية
*لمن تهدين الفوز ؟
اهدي الفوز الى بلدي العراق والى الشعب العراقي كافة والى اهلي وعائلتي الذين وقفوا معي في محنتي والى عائلتي الثانية عائلة اللجنة البارالمبية والى شخص رئيسها وكل اعضاء المكتب التنفيذي على مساندتهم وتشجيعهم لي من اجل تحقيق الانجاز والى مدربي رافد القيسي والمدرب سعد عواد والى زملائي الرباعين والرباعات وان شاء الله سأكون عند حسن ظنهم في بارالمبياد طوكيو لرفع راية الله اكبر خفاقة في ملاعب اليابان لتحقيق افضل الانجازات لبلدي العراق .