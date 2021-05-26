مطلع حزيران إقامة مباريات ربع نهائي كأس العراق

مؤجلة نفط ميسان والنفط نهاية الشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

حددت الهيئة التطبيعية، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العراق، لتقام يومي الثالث والرابع من حزيران المقبل.وستقام يوم الثالث من الشهر المقبل، مباراتين، الكرخ مع نفط البصرة في ملعب الساحر أحمد راضي، والزوراء والحدود في ملعب الشعب.

وفي اليوم التالي يستضيف زاخو فريق القوة الجوية في ملعب زاخو، فيما يستضيف ملعب الشعب لقاء الشرطة وضيفه الميناء.. وحددت لجنة المسابقات يومي 10 و11 من شهر حزيران المقبل، موعدا لمباراتي نصف النهائي، على أن تحدد المباراة النهائية في وقت لاحق.يشار إلى أن نادي الشرطة أكبر المعترضين على مواعيد إقامة منافسات ربع نهائي كأس العراق.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، تمسكها بمنهاج بطولة كأس العراق، المقرر إقامتها في أيام الفيفا، مطلع الشهر المقبل، دون أي تأجيل.وأضاف عضو لجنة المسابقات، نجم الأوسي، في تصريحات صحفية أن التحاق اللاعبين الدوليين بالمنتخب لن يغير شيئا، لأن لائحة المسابقات واضحة منذ وقت مبكر.

وتابع: “لجنة المسابقات التقت في وقت سابق بالأندية الـ8، المتأهلة لربع النهائي، واتفقت معهم على المواعيد وأجرت القرعة، ونحن متمسكون بقراراتنا، ولا يمكن تأجيل المباريات لأي عذر”.يشار إلى أن الأندية الكبيرة، التي تضم عددا من لاعبي المنتخب العراقي في صفوفها، مثل الشرطة والقوة الجوية، اعترضت على مواعيد مباريات كأس العراق.وستدور مباريات الكأس بين زاخو والقوة الجوية، في ملعب زاخو، والشرطة والميناء في ملعب الشعب، والزوراء والحدود على نفس الملعب، والكرخ ونفط البصرة على ملعب الساحر أحمد راضي.

إلى ذلك، قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية إقامة مباراة نفط ميسان والنفط، التي ستقام في ملعب ميسان والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين، يوم الأحد الموافق الثلاثين من الشهر الحالي في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المركزي قررت تأجيل المباراة وقتها بسبب وفاة حارس مرمى نادي النفط والمنتخب الأولمبي مصطفى سعدون متأثرا بفايروس اصيب به في الدماغ بحسب الفحوصات التي اجريت للحارس الراحل.

واعلنت ادارة نادي الصناعات الكهربائية، استقالة مدربي فريقها الكروي حيدر عبيد وعلي حسين رحيمة من تدريب الفريق لاسباب خاصة.. وقال علي خلف رئيس الهيئة الادارية للنادي ان “الادارة وافقت على استقالة المدربين واحترمت رغبتهما، وقدمت الشكر للنجمين الكرويين لما قدماه خلال مدة قيادتهما للفريق”.

واضاف خلف ان “الادارة عقدت اليوم اجتماعاً استثنائيا لمناقشة موضوع تسمية مدرب جديد للفريق لقيادة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لمنافسات الدوري العراقي الممتاز”.واوضح ان الادارة قررت تسمية المدرب عادل نعمة لقيادة الفريق بعد ان وقع الاختيار عليه وتم الاتفاق معه على كافة الإجراءات .واشار الى ان الادارة سمت المدرب قصي هاشم مدرباً مساعداً للمدرب الاول واسماعيل سليم مدربا للياقة مع الابقاء على مدرب الحراس السابق خالد عطية .وكان فريق الصناعات تعادل مع الديوانية بهدف لكل منهما في مباراته الاخيرة ضمن منافسات الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز .

من جانب اخر، سمت الهيئة الإدارية لنادي الجنسية الرياضي، المدرب هادي مطنش مديرا فنيا لفريقها الكروي لقيادته في منافسات دوري الدرجة الاولى 2020/2021 المؤهل إلى الدوري الممتاز، وسيبدأ مطنش مهمته من الجولة الخامسة التي أنطلقت أمس، وسيلاقي الجنسية اليوم الاثنين فريق العلم في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ الرياضي.

وتأمل الإدارة ان يكون وجود المدرب هادي مطنش سببا في الحصول على نقاط مباريات الفريق المقبلة في المجموعة من أجل التنافس على احراز احدى البطاقات المؤهلة إلى الدرجة الممتازة، ويذكر ان فريق الجنسية جمع 4 نقاط من الفوز على الجيش والتعادل امام الدفاع المدني وخسارته لمباراتين امام سوق الشيوخ وبرايتي.