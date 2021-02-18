نعمل على توفير متطلبات السلامة للعاملين في المواقع التي تتعرض الى ملوثات بيئية

زيارة الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في البصرة

البصرة – سعدي السند:

يعد المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وفروعه المنتشـرة في جميع المحافظات واحدا من المراكز التخصصية المهمة التي تعنى بصحة وسلامة العاملين في الشـركات الحكومية والأهلية ممن تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدا في مواقع تتعرض الى ملوثات بيئية أو مخاطر وغيرها فيكون لهذا المركز حضوره الميداني من خلال فرق العمل التابعة له لمتابعة توفير شروط ومتطلبات السلامة المهنية على وفق التعليمات والقوانين اضافة الى متابعات هذا المركز لعدد من الدوائر والشركات لأجراء التي تعنى بصحة وسلامة العاملين في الشـركات الحكومية والأهلية.

أهداف المركز

وقالت مديرة المركز مي طه راضي ان اهداف مركزنا تتلخص بمجالات الصحة والسلامة المهنية لتوفير وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تقليل الكلف من خلال تحقيق الاهداف المهمة ومنها حفظ وتعزيز صحة العاملين من خلال الوقاية من الحوادث والامراض المهنية والسيطرة عليها والقضاء على العوامل والمخاطر والظروف المهنية الضارة بصحة وسلامة العاملين وتقويم بيئة العمل وتحسينها وتطوير وتعزيز العمل الآمن في بيئة العمل مما يؤثر على تحسين الانتاجية واعداد المواصفات القياسية المطلوبة في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اضافة الى تعزيز الصحة البدنية النفسية للعاملين وتطوير قدراتهم المهنية الاجتماعية .

مهام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

وأضافت مديرة المركز ان الهيكل التنظيمي لمركزنا يتألف من عدد من الشعب التخصصية وهي شعب السلامة المهنية والصحة المهنية والتوعية والتدريب والمختبرات والتخطيط والمتابعة والادارية والحسابات والتدقيق ولكل شعبة تخصصها ومنها مهام وفحوصات شعبة المختبر التي تقوم بإجراء الفحوصات الخاصة بالتحليلات المرضية للعاملين المعرضين للمخاطر المهنية واحالة الفحوصات المختبرية الخاصة بالسموم المهنية (المعادن الثقيلة) وملوثات البيئة الى المختبر المختص والمشاركة في نشـر الوعي الصحي المهني واجراء العديد من الفحوصات المختبرية للعاملين .

واوضحت مديرة المركز هناك شعبة التوعية والتدريب التي تتخصص بنشـر الوعي في مجالات الصحة والسلامة بين العاملين ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة الدورات التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية وعقد الندوات التوعوية في مجالات الصحة والسلامة المهنية وتصميم البوسترات والنشـرات في موضوعات الصحة والسلامة المهنية وعندنا أيضا شعبة السلامة المهنية التي تهدف واجباتها الى اعداد قاعدة بيانات عن الانشطة المشمولة بالخدمات الصحية والسلامة المهنية واعداد العاملين فيها والتحري الموقعي عن ملوثات بيئة العمل في الانشطة الاقتصادية ومتابعة توفير شروط ومتطلبات السلامة المهنية على وفق التعليمات والقوانين النافذة في عموم الانشطة المشمولة اضافة الى متابعة فحوصات المراجل البخارية واوعية الضغط والمصاعد والرافعات .

وبينت اما في مجال الصحة المهنية فتهتم هذه الشعبة بأجراء الفحوصات الطبية المهنية الابتدائية والدورية في الانشطة الاقتصادية المشمولة والمشاركة في نشـر الوعي الصحي المهني ومنها رصد وبائية الامراض المهنية ورصد تسجيل اصابات العمل واجراء الفحص السـريري وفحص البصر واجراء فحص كفاءة الرئة واجراء فحص السمع وتخطيط القلب.