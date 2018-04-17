مجلس الوزراء يجمّد توزيع الأراضي ليمنع المسؤولين من استغلالها لأغراض انتخابية

مجلس محافظة الموصل يخالف السلطة التنفيذية الأعلى في البلاد..

بغداد – أسامة نجاح:

كشف المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء يوم، أمس الثلاثاء، عن تجميد الصلاحيات الممنوحة الى الوزراء ومجالس المحافظات والمحافظين المتضمنة توزيع قطع الأراضي على المواطنين والموظفين خلال المدة الحالية، وفيما بيّن أن هذا الإجراء يمنع استغلال هذا الأمر لأغراض انتخابية، أشار قائممقام نينوى الى ان مجلس المحافظة قام بتوزيع قطع الأراضي بين موظفي مفوضية الانتخاب بالرغم من صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء يمنع ذلك.

ويقول الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” مجلس الوزراء وفي جلسته السابقة صوت على تجميد الصلاحيات الممنوحة الى الوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات بشأن توزيع الأراضي على الموظفين والمواطنين منعا من استعمالها للأغراض الدعائية والانتخابية ولا سيما ونحن مقبلون على انتخابات مجلس النوّاب والتي من الممكن أن يستغل هذا الأمر لكسب المزيد من الأصوات بطريقة غير مشروعة وخارج الأطر القانونية .

ويضيف الحديثي أن” الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستقوم بمحاسبة أي جهة حكومية تحاول أن تستغل صلاحياتها في توزيع الأراضي ولا تلتزم بأمر التجميد ، مشيرا الى أن” الحكومة ستتخذ بحقها جميع الإجراءات القانونية”.

ومن جانبه أكد قائممقام الموصل زهير الأعرجي، أن مجلس محافظة نينوى أصدر قرارا بتوزيع قطع أراضٍ لأعضاء مفوضية الانتخابات في مكتب المحافظة على وفق المادة 21 والتي تعطي صلاحيات توزيع الأراضي بالرغم من صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمنع ذلك خلال الفترة الحالية لعدم استغلالها للدعايات الانتخابية والترويج”.

ويبين قائممقام نينوى بأن” قرار مجلس المحافظة لم يكن مناسبا في الوقت الحالي فضلا عن مخالفتهم لقرار مجلس الوزراء الذي ينص بعدم توزيع أي أراضي سكنية بين الموظفين والمواطنين وعدم استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم للأغراض الدعائية والانتخابية، منوها الى ان” هذا الأمر ستكون له عواقب إدارية وقانونية”.

وتابع أن”هنالك بعض الجهات الحكومية في المحافظة تقوم بإعطاء امتيازات خاصة أو توفير فرص عمل للعاطلين أو توزيع قطع أراضي من أجل المصالح الانتخابية في ظل غياب الجهات الرقابية”.

والى ذلك كشف مجلس محافظة نينوى، الأربعاء الماضي، عن منح قطع أراضٍ سكنية لموظفي مكتب الانتخابات ومجلس المحافظة والأكاديميين.

وذكر بيان صدر عن مجلس محافظة نينوى أطلعت عليه صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ لقد تم التصويت على تخصيص قطع أراضي سكنية لموظفي مكتب انتخابات نينوى”.

وأضاف البيان “وصوت المجلس ايضا على منح قطع اراضٍ لموظفي مجلس محافظة نينوى المستحقين ممن لديهم خدمة خمس سنوات أو اكثر”.

وتابع ان “المجلس صوت كذلك على منح قطع اراض لأكاديميي جامعات المحافظة بناءً على طلب اتحاد الاكاديميين في جامعة الموصل”.