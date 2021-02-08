الجوية يعزز صدارته باقتناصه فوزا ثمينا على حساب الميناء

الصناعات يتغلب على أرببل في افتتاح الجولة 18 لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

عزز فريق الجوية صدارته لترتيب الدوري الممتاز بعد اقتناصه فوزا ثمينا على فريق الميناء بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز في مباراة ضيفها ملعب الشعب الدولي، بدأ فريق الميناء بالتسجيل عن طريق لاعبة حسام مالك في الدقيقة 30 من ركلة حرة، ناهيا به الشوط الاول للمباراة التي ادارها الحكم الدولي علي صباح، وفي الدقيقة 60 ادرك الجوية هدف التعديل عن طريق اللاعب أمجد راضي من ركلة جزاء، قبل ان يضيف اللاعب سامح سعيد هدفا ثانيا للجوية في الدقيقة 80 لينجح الصقور في التمسك بالمركز الاول في لائحة أندية الدوري، وبالفوز رفع الجوية رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الميناء عند التقطة 20.

من جانبه، حقق فريق الصناعات الكهربائية ثاني انتصاراته منذ بداية الدوري الممتاز على حساب فريق أربيل بهدفين من دون رد في المباراة التي اقيمت في ملعب الصناعة أمس بقيادة الحكم احسان سامي.. وسجل هدفي الفوز للصناعات اللاعب مصطفى محمود من ركتي جزاء في الدقيقتين 5 و87.وعلى الرغم من فوز الصناعات لكنه بقي متذيلاً ترتيب الدوري في المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة، في حين تراجع أربيل الى المركز 14 برصيد 19 نقطة.

وهذا الفوز هو الثاني لفريق الصناعات الكهربائية، اذ لعب 18 مباراة فاز في 2 وخسر في ثماني مباريات وتعادل مثلها، وسجل 8 أهداف، في حين استقبلت شباكه 18 كرة، وتسنم مهمة تدريب فريق الصناعات الملاك التدريبي المؤلف من عباس عبيد ومساعديه حيدر عبيد وعلي حسين رحيمة، في حين تم الابقاء على مدرب حراس المرمى خالد عطية، بعد استقالة المدرب السابق عماد عودة.

ولعب فريق الصناعات مباراتين بقيادة ملاكه التدريبي الجديد، اذ سبق ان خسر بهدفين من دون رد امام الميناء، ومباراة أمس هي الثانية التي حقق فيها الفوز بالنتيجة نفسها على حساب فريق اربيل.

وتقام اليوم ضمن الجولة ذاتها، اليوم الثلاثاء ست مواجهات، الديوانية ونفط الوسط في ملعب الاول، والسماوة يستقبل القاسم، والحدود يلاقي الطلبة في ملعب التاجي، وتقام جميع المباريات في الساعة 2 ظهرا، في حين تجرى مباراة الكرخ والزوراء في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ في الساعة الثالثة والربع عصر، ويضيف ملعب النجف الدولي مباراة اهل الدار وضيوفهم فريق زاخو في الساعة الخامسة والنصف مساء، ويلتقي نفط ميسان وأمانة بغداد في ملعب ميسان الأولمبي في الساعة الثامنة الا ربع مساء، اما يوم الاربعاء فيشهد اختتام مباريات الجولة، باقامة مباراتي الكهرباء والنفط في ملعب التاجي في الساعة الثانية ظهرا، ونفط البصرة يضيف الشرطة في ملعب الفيحاء في الساعة الرابعة والربع عصر.

من جانبه، قال مدرب الكرخ، ثائر أحمد، إن فريقه سيواجه الزوراء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري ، بروح معنوية عالية، بعد فوزه على الصناعات الكهربائية.

وأضاف ثائر «مواجهة فريق بحجم الزوراء، لا شك أنها لا تخلو من الصعوبة، لكننا نراهن على الروح المعنوية بعدما استعاد توازنه».وتابع «نسعى لمواصلة النتائج الإيجابية، وبالتالي نحاول أن نستثمر اندفاع اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة طيبة».ونوه أن الجهاز الفني يسعى لإشراك بعض اللاعبين الجدد الذين انضموا في الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى غياب النيجيري سلمون الذي غادر إلى بلده، في فترة إجازة.

وأشار إلى أن الزوراء من الأندية المنافسة على اللقب، ويضم مجموعة طيبة من اللاعبين تحت قيادة جهاز فني مميز.وأتم «نسعى لاعتماد طريقة لعب تتناسب مع الفريق المنافس، حددنا المفاتيح المهمة للزوراء ونسعى لتعطيلها، والتركيز على نقاط ضعفهم من أجل الخروج بنتيجة طيبة».