محافظ بغداد يبحث مع نقيب الاطباء ملف «الاعتداء وتعيينات وتقاعد» الاطباء

بغداد – الصباح الجديد:

بحث محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، مع نقيب الاطباء الدكتور جاسم مطشر العزاوي، ملف الاعتداء على الاطباء، وتعيينات الجدد منهم، وقرار احالة المشمولين الى التقاعد.

وقال المحافظ خلال زيارته نقابة الاطباء، إن “شريحة الاطباء تتعرض الى معاناة كثيرة، تتعلق بالاعتداء الذي يقع عليها، في المستشفيات، بالإضافة الى مشكلة احالتهم الى التقاعد، وفق القانون الجديد، في سن يعتبر الطبيب في اوج عطاءه، مؤكدا تضمين كل مشاكل الاطباء ضمن برنامج المحافظة لعام 2021 للارتقاء بواقع نقابة الاطباء العراقيين ودعمهم بالشكل المطلوب”.

من جانبه اكد نقيب الاطباء جاسم العزاوي، انه “ناقش مع السيد المحافظ هموم الاطباء والمشاكل التي ترافق عملهم، كذلك حل مشكلة السكن لتلك الشريحة المهمة، مثمنا زيارة السيد المحافظ ودوره الكبير في خدمة القطاع الصحي، وصولا الى خدمة المواطن البغدادي”.