شركة موانئ العراق تنفذ خططها المينائية بشكل دقيق لزيادة المردودات المالية

بهدف دعم الاقتصاد الوطني

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب ”الصباح الجديد» في البصرة جانبا من الفعاليات المينائية التي نفذتها شركة موانئ العراق خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بالتنسيق مع الزملاء في قسم الأعلام بمقر الشركة .

بحث تطبيق الادارة الالكترونية في الموانئ

فقد بحثت الشركة العامة لموانئ العراق تطبيق مشروع الادارة الالكترونية في مرفقات الشركة مع شركتي الريا و منارة ام قصر العاملتين ضمن شركات التشغيل المشترك في الموانئ.

وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي في ضوء توجيهات وزير النقل بضرورة ادخال الحوكمة الالكترونية في تشكيلات ومرافق الوزارة كافة ، عقدنا اجتماعا مهما مع شركتي الريا ومنارة ام قصر لبحث البدء بتنفيذ مشروع التحول الى الادارة الالكترونية في مرافق الشركة وموانئها،

مؤكدا على ضرورة الاسراع بتحويل موانئنا الى العمل بأنظمة الدفع والجباية الالكترونية والابتعاد عن العمليات الورقية لتحقيق مبدأ الشفافية وضمان جودة وسرعة و نزاهة العمليات في الموانئ .

وحضر الاجتماع معاون المدير العام و مدراء اقسام التخطيط وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الهندسية والتشغيل المشترك ومدير المشروع

اخلاء الحاويات المتخلفة من ساحات الموانئ

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن متابعة اخلاء ساحات موانئ ام قصر الشمالي والجنوبي من الحاويات المتخلفة ، مؤكدة عن ايجاد اليات لانجاز المهمة في الفترة المحددة .

وقال المدير العام لقد تم التباحث مع لجنة المتابعة في مكتب رئيس الوزراء الية العمل لاخلاء ساحات موانئ ام قصر من الحاويات المتخلفة في اجتماع عقد في ميناء ام قصر الشمالي لغرض اخلاء الساحات من تلك الحاويات خلال الفترة الزمنية المحددة .

من جانبه أوضح مدير ميناء ام قصر الشمالي رئيس مهندسين فرزدق عبدالرزاق ان الاجتماع بحث الاليات الجديدة لهذا الغرض وحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسلم المواد التابعة لها حسب الفترات المحددة.

يذكر ان الاجتماع حضرهُ كل من لجنة المتابعة في مكتب رئيس الوزراء ومديرية الكمرك وشعبة التفريغ والشحن لميناء ام قصر الجنوبي وقسم الاخراج في شركة نفط البصرة العاملة في الموانئ .

ميناء (ابو فلوس) يحقق اعلى إيرادات

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن تحقيق ميناء ابي فلوس التجاري جنوبي شرقي البصرة اعلى نسبة إيرادات خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بالاشهر والسنوات السابقة .

وذكر مدير عام الشركة : انطلاقا من برنامج الشركة الذي يتعلق بضرورة زيادة معدلات الإيرادات لموانئ العراق فأن إدارة الشركة وموانئها يعملون جاهدين من أجل رفع مستوى حجم المناولة لعمليات التفريغ والشحن واستيعاب الساحات والمخازن وهذا العمل يساهم بشكل كبير في زيادة المردودات المالية للاقتصاد الوطني .

من جانبه قال مدير ميناء ابو فلوس التجاري رئيس المهندسين اياد كاظم مناتي أن الميناء يعمل بطاقة انتاجية جيدة حيث بلغ صافي ايراداته خلال شهر كانون الثاني 2021 الى ( 730 ) مليون دينار وهي اعلى نسبة إيرادات مالية من الأعوام السابقة مقارنة بحجم مناولة الميناء

الية تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمة الشركات الملاحية

وبحثت الشركة ايضا متمثلة بالمعاون الفني للمدير العام لموانئ العراق الكابتن سعود عبد السلام مع ممثلي الشركات الملاحية لناقلات النفط في مقر الشركة آلية دفع المستحقات المالية المترتبة بذمة هذه الشركات لصالح الموانئ وذلك بحضور مدراء الأقسام المعنية في الشركة .

ولفت مدير الميناء الى أن توجيهات وزير النقل ومتابعة المدير العام الدكتور فرحان محيسن الفرطوسي بضرورة التوجه الى استرداد جميع الديون والمستحقات المالية المترتبة بذمة الشركات الملاحية بالطرق القانونية والإدارية.

ورشة استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية والزراعية

وشارك مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق بورشة عمل انبثاق مشروع تنمية وتمويل محافظات البصرة ، وميسان ، وذي قار من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو والتي أقامتها وزارة الزراعة بمشاركة واسعة وبحضور وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي والحكومة المحلية في فندق البصرة (الشيراتون) تحت عنوان استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية والزراعية في جنوبي العراق.