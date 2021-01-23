وزارة النفط تعلن أكثر من مليار برميل صادراتنا خلال عام 2020

إنخفاض صادرات العراق النفطية لأميريكا الى 78 الف برميل يومياً

متابعة ــ الصباح الجديد

أعلنت وزارة النفط، امس السبت، أن صادرات العراق النفطية خلال العام 2020 بلغت أكثر من مليار برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في إحصائية على موقعها الرسمي، اطلعت عليها “الصباح الجديد”، إن مجموع الصادرات النفطية للعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل.

وبينت أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهرياً، موضحة أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل.

وأشارت سومو إلى أن مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق المصدرة عن طريق موانئ البصرة بلغت ملياراً و60 مليونا و454 ألف برميل، بإيرادات بلغت 40 ملياراً و488 مليون دولار.

وتابعت بأن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في كركوك عن طريق ميناء جيهان التركي بلغ 33 مليوناً و8 الاف برميل، بإيرادات بلغت ملياراً و196 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 617 مليوناً و894 ألف برميل، بإيرادات بلغت 12 مليوناً و765 ألف دولار.

وذكرت سومو أن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن بلغ مليونين و265 ألف برميل بإيرادات بلغت 58 مليوناً و381 ألف دولار، مبينة أن الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية.

وفي الوقت نفسه اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، امس السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا انخفضت الى 78 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها ” الصباح الجديد “ان “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمانية دول بلغت 5.095 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار446 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.541 ملايين برميل يوميا “.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 78 الف برميل باليوم بعدما كانت 80 الف برميل في الاسبوع الذي سبقه”.

واشارت الى ان “اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.738 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 605 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت كمعدل 196 الف برميل يوميا، والاكوادور وبكمية 154 الف برميل يوميا”.

ولفتت الى ان “كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من السعودية بلغت 145 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 111 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت 68 الف برميل يوميا”.

العراق يعلن الاكتفاء الذاتي ويصدر منتجاته الزراعية إلى دولتين عربيتين

الصباح الجديد ــ وكالات

أعلنت وزارة الزراعة، امس السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير منتجات زراعية إلى دولتين عربيتين.

وقال مدير إعلام الوزارة، حميد النايف، إنه “تم منع استيراد 24 مادة زراعية دعما للمنتج الوطني، اخرها (مقطعات) اللحوم، اضافة الى بيض المائدة والاسماك”، منوها بانه “تم تعميم القرار بين السيطرات الامنية في المنافذ الحدودية بهدف منعها من دخول البلاد بسبب توفيرها محليا”.

وأردف النايف، أن “قرارات منع الاستيراد على المحاصيل، تتم اعتمادا على تطبيق (الروزنامة الزراعية) التي تتضمن المواد المتوفرة محليا، وتتحكم في عملية فتح ومنع الاستيراد، وبالتالي يعد السلاح الذي نتعامل به ضد اي مادة مستوردة”، مشيرا إلى أن “الهدف منها زيادة المواد المتوفرة محليا، فضلا عن تصدير الفائض منها كالطماطة والخيار والتمور والشعير وغيرها، الى الدول المجاورة كالسعودية والاردن”.

وحذر اعلام وزارة الزراعة من “ظاهرة ادخال المواد الزراعية الممنوع استيرادها عبر منافذ اقليم كردستان ما يزاحم الفلاحين بإنتاجهم ويؤثر في انتاج المحاصيل في البلاد”.

واكد انه “لا يمكن تطوير القطاع الزراعي الا بحماية المنتج والمستثمر، والتأكيد على زيادة المساحات الزراعية، فضلا عن وجود فرص استثمارية بالقطاع مع زيادة كمية ونوعية المحاصيل المنتجة وتصدير الفائض منها”.

وضمن برنامج (جعل الديوانية سلة غذاء العراق الغذائية) كشف مدير زراعة المحافظة حسن الوائلي عن ارتفاع انتاج الزيتون، مشيرا الى ان “الزيادة المتحققة بالإنتاج خطوة إيجابية يمكن تطويرها خلال المواسم المقبلة”.

وقال إن “الزيادة بالانتاج شملت القطاع بشقيه النباتي والحيواني”، مؤكدا استعداد مديريته “لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين الذين يرومون تنفيذ مشاريع استثمارية زراعية لما تتمتع به الديوانية من مؤهلات استثمارية واعدة.