دورات تثقيفية عن الاخلاقيات الطبية ومتابعة الأطفال المتسربين من اللقاحات

بضمنها حملات فرق الرقابة للتأكيد على تطبيق الشروط الصحية

البصرة ـ سعدي السند:

تواصل دائرة صحة البصرة تقديم خدماتها الطبية وبشتى التخصصات من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في عموم مناطق المحافظة وقراها النائية وأهوارها .

مكتب «الصباح الجديد» في البصرة تابع عددا من هذه الفعاليات بالتنسيق مع الزملاء في اعلام دائرة صحة البصرة .

مستجدات الموقف الوبائي بكورونا

بحث مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي وعضو مجلس النواب الدكتور جمال المحمداوي مستجدات الموقف الوبائي للاصابات بفيروس كورونا في المحافظة .

وذكرت دائرة صحة البصرة ان المدير العام ناقش مع النائب المحمداوي اجراءات المؤسسات الصحية الاحترازية والوقائية مع انخفاض معدلات الاصابة بفايروس كورونا في البلاد، فضلا عن حملات البحث والتحري عن المصابين في المدارس والمواقع العامة والاسواق .

واضافت دائرة صحة البصرة ان الجانبين ناقشا ايضا الاجراءات المتبعه لاخذ المسحات من اكبر عدد من المواطنين والاستعدادات المتخذة في المستشفيات حال عودة ارتفاع الاصابات لا سامح الله ، وفي الختام شكر النائب المحمداوي ملاكات الجيش الابيض وعلى راسهم المدير العام الدكتور عباس خلف التميمي لما بذلوه في مواجهة الجائحة ، داعيا الباري عز وجل ان يتغمد شهداء الكوادر الطبية والصحية الذين انتقلوا لجوار ربهم بعد الاصابة بالوباء.

دورة تثقيفية حول الاخلاقيات الطبية

واختتمت وحدة الاخلاقيات الطبية في دائرة صحة البصرة دورة تثقيفية بعنوان (الاخلاقيات الطبية في المؤسسات الصحية) على قاعة مركز التدريب والتنمية البشرية التي نظمت لمدة خمسة ايام.

وذكر اعلام صحة البصرة نقلا عن محاضرة الدورة الطبيبة الاختصاص د. هناء ناصر نعيم ان الدورة تضمنت القاء عدة محاضرات تثقيفية لتعزيز الاخلاقيات الطبية للملاكات الصحية العاملة بحضور عدد من الاطباء في الموسسات الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة .

واضافت ان الهدف من الدورة هو تثقيف وزيادة مفاهيم معرفية المشاركين ورفع جودة العاملين وتجاوز السلبيات اثناء العمل حيث تطرقت الى الاخلاقيات الطبية والواجبات والمسؤوليات والسياسات الصحية والاجتماعية الواجب اتباعها خلال العمل الصحي .

حملات تفتيشية للمتابعة

ونفذت شعب الرقابة الصحية في القطاعات وبأشراف مدراء القطاعات حملات تفتيشية لمتابعة المحال التجارية العامة والمطاعم والأفران والجزارين في مناطق مركز المحافظة والاقضية والنواحي للتأكيد على تطبيق الشروط الصحية في ظل جائحة كورونا

وذكر أعلام صحة البصرة ان خلال الحملة تم أغلاق عدد من المحال لعدم التزامهم بالشروط الصحية وكذالك تم متابعة المطاعم والاسواق والمحال التجارية والتزامهم بقرارت خلية الأزمة وارتداء الكمامات والتباعد الأجتماعي والتعقيم المستمر والنظافة العامة للوقاية من فيروس كورونا

وتم خلال الحملات اتلاف كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على وفق محاضر اتلاف اصولية وتم محاسبة المقصرين ، الجدير بالذكر ان الفرق الرقابية في القطاعات مستمرة بالتحري لمتابعة المحال العامة ضمن الحدود الجغرافية للقطاعات.

متابعة الأطفال المتسربين

من اللقاحات

وأعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لقطاعات المحافظة بحملة لمتابعة الأطفال المتسربين من اللقاحات .

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة أن الحملات نفذت بمتابعة مدراء القطاعات وبمشاركات من وحدات التحصين في المراكز لمتابعة الأطفال المتسربين من اللقاحات وتم تطعيمهم بلقاح الحصبة المنفردة والمختلطة والخماسي والشلل الزرقي وباقي اللقاحات الروتينية وحسب جدول التلقيحي لكل طفل وتم توعيتهم حول ضرورة اخذ اللقاح بالموعد المحدد لما لذلك من اهمية للطفل.

حملات مسح ميداني

في المدارس

واعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام فرق الاستجابة السريعة في المركز الصحية التابعة للقطاعات بحملة للتحري والمسح الميداني في المدارس لمنع اصابتهم بفيروس كورونا .

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان حملات التحري ومسح الميداني نفذت وبمتابعة من مدراء القطاعات بأخذ العينات وارسالها لقسم الصحة العامة ، وتشمل طلاب وملاكات تدريسية وكذلك تم نشر الرسائل الصحية وتوعيتهم لسلامتهم من الفيروس وتوزيع الفولدرات الصحية والتباعد الإجتماعي ولبس الكفوف والكمامات والاهتمام بالنظافة الشخصية.