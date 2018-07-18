  • الأربعاء , 18 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ترامب يفسر عدم وصفه روسيا بالعدو

شؤون دولية
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الصباح الجديد ـ وكالات:
فسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الاربعاء دوافعه لعدم إطلاق صفة العدو على روسيا في تصريحاته التي سبقت قمة هلسنكى.
وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية رد ترامب على سؤال ما إذا كان يعتبر روسيا أهم عدو لبلاده بالقول: «لديهم جيش قوي، لكن اقتصادهم، كما تعلمون، أصغر بكثير منه في الصين، لذا لا أريد استخدام حتى كلمة «الخصم». يمكننا جميعا العمل معا، يمكننا فعل ذلك بشكل جيد جدا، والكل يمكن أن يكون بخير وأن يعيش في سلام».
وفي وقت سابق أعلن ترامب أنه ينظر إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين باعتباره «ليس عدوا بل منافسا، قد يصبح صديقا في يوم ما».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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