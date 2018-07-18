اول رحلة جوية بين إثيوبيا وإريتريا منذ 20 عاماً

الصباح الجديد ـ وكالات:

أقلعت امس (الاربعاء)، اول رحلة تجارية من اثيوبيا الى اريتريا منذ 20 عاماً بحسب ما اعلنت شركة «خطوط الطيران الاثيوبية» على موقعها الالكتروني، بعد إعلان الدولتين انتهاء حال الحرب بينهما ودخولهما عملية سلام.

واعلنت شركة «الطيران الاثيوبية» ان احتفالاً سبق الرحلة «اي تي 0312» إلى أسمرة التي اقلعت من مطار «بولي الدولي» ووصفها الرئيس التنفيذي للشركة تولد جيبر مريم بانها «حدث فريد في تاريخ إثيوبيا وإريتريا».

ودفع الطلب المتزايد عملاق النقل الجوي الافريقي الى تسيير رحلة ثانية بفارق 15 دقيقة.

وقال جيبر مريم إن «تسييرنا لرحلتين في وقت واحد يدل على حماسة الناس».

وقال مراسل «فرانس برس» الموجود على متن الرحلة الثانية انه تم توزيع الورود قبل الاقلاع.

وكانت اريتريا تشكل الجزء الساحلي من اثيوبيا بمرفأيها عصب ومصوع قبل أن تعلن استقلالها في العام 1993 إثر طرد القوات الاثيوبية من اراضيها في 1991.