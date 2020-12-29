مجلس الوزراء: زيادة منحة الأندية الرياضية ضمن موازنة 2021

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، موافقة مجلس الوزراء عن زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل ٢٠٢١.

وقال الوزير درجال في بيان إن «مجلس الوزراء وافق رسمياً على مقترحه الذي تقدم به لزيادة المنحة المالية للأندية الرياضية الىغ خمسة مليارات بدلاً عن مليار و مئتي مليون دينار ، ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل ، بهدف دعم الأندية التي تعاني من الضائقة المالية و تفعيل الجانب الرياضي فيها كونها تعد القاعدة الحقيقية لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين و في مختلف الفعاليات الرياضية».

وأكد أن «المقترح لاقى ترحاباً كبيراً من قبل مجلس الوزراء، لا سيما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشدد خلال جلسات مجلس الوزراء على دعم قطاعي الشباب و الرياضة و إيلاء الأهمية الكبيرة لهذا الجانب».

وفي سياق اخر، اكدت وزارة الشباب والرياضة ان قَرار السماح بدخول الجمهور الى الملاعب منوط بخلية الازمة حصرًا «.وذكرت الوزارة في بيان « : اوردت بعض الوكالات والمواقع الإخبارية الالكترونية خبرًا لا يمت للحقيقةِ بـ(صلة)، مفادهُ أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سَمح لجمهور رياضي مَحدود بدخول ملعب النجف الذي يَحتضن مُباراة فريقي القوة الجوية والنجف ضمنَ دوري الكرة المُمتاز «.

واوضحت الوزارة :» ان السماح بدخول الجمهور من عدمهِ هو أمر منوط بخليةِ الأزمة أولًا كونها الجهة المسؤولة حصرًا عن هذا الموضوع، ولا شأن للوزارةِ أو الوزير بذلك».

واشارت الى ان وزير الشباب والرياضة الذي حَضر لمُشاهدةِ المُباراة على هامشِ زيارتهِ لمُحافظةِ النجف الاشرف، وجه بضرورةِ الالتزام بمقرراتِ خليةِ الأزمة وعدم السماح للجمهور بالدخولِ للمُباراة، ويَجب ان يأخذ مُشرف المُباراة وقوات أمن الملاعب تحديدًا دورهما كونهما الجهتين المسؤولتين عن ذلك داخل مَلعب المُباراة.

من جانب اخر، أحكم نفط الوسط، قبضته على صدارة الترتيب بالدوري الممتاز، بعد فوزه مساء أول أمس على فريق الكهرباء، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي لحساب الجولة الـ11.سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب عمر المنصوري في الدقيقة 4 من المباراة.

فرض نفط الوسط أسلوبه على الكهرباء وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، سجل منها المحترف المغربي عمر المنصوري الهدف.وأضاع نفط الوسط فرصتين ثمينتين، عن طريق المحترف السيراليوني تشيكا فوفونا والثانية عبر عمر المنصوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط الوسط بهدف من دون رد.

وبرغم أفضلية الكهرباء في الشوط الثاني، إلا أنه لم ينجح في استثمار الفرص، وكان أخطرها ركلة حرة للاعب علاء محيسن، ومحاولة أخرى لرحيم أولابي لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط (1-0). ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 23 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 14 في المركز السابع مؤقتا.

وحسم التعادل السلبي مباراة النجف والقوة الجوية، التي أقيمت على ملعب النجف الدولي، وبرغم أن المباراة جاءت في سياق الصراع على وصافة جدول الترتيب، إلا أن الفريقين لعبا بتحفظ عال، ولم يرتق الأداء لمستوى الطموح.ولم تشهد المباراة سوى عدد قليل من المحاولات، من بينها رأسية أيمن حسين، التي علت العارضة، وتسديدة معين أحمد، التي تصدى لها الحارس فهد طالب على دفعتين، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 19، في المركز الثاني، بينما رفع النجف رصيده إلى النقطة 16، في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مباراة السماوة والحدود التي جرت على ملعب السماوة لحساب الجولة الـ11. وعجز الفريقان عن الوصول للشباك لتنتهي المباراة بيضاء.ورفع السماوة رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ18، وبذات الرصيد للحدود، والذي يسبقه بمركز بسبب فارق الأهداف.