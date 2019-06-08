الزراعة: استمرار الحرائق في العديد من الأراضي استهداف إرهابي للقطاع الزراعي

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الزراعة، مساحة الحقول المتضررة جراء الحرائق خلال الموسم الحالي بلغت 18 الف دونم من اصل 12 مليون دونم من الاراضي الزراعية .

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي، إن “ما احترق من محاصيل زراعية لن يؤثر على مرحلة الاكتفاء الذاتي التي وصل إليها العراق من تلك المحاصيل حيث يبلغ إنتاج البلد الحالي منها خمسة ملايين طن”.

وأكد النايف، أن “أسباب الحرائق متعددة بعضها تم عبر هواتف نقالة مبرمجة نصبت بها برامج صاعقة وعند الاتصال بها تحرق الأراضي المراد حرقها” لافتا الى أن “تحقيقات الجهات المعنية بأسباب الحرائق لم تُشر إلى وجود عدسات مكبرة عاكسة للشمس”.

وتضاربت التصريحات الحكومية بشأن أسباب حرائق الحقول والمحاصيل الزراعية.

وأعلنت زارة الزراعة في تصريح سابق ان سبب استمرار الحرائق في العديد من الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات سيما في نينوى، إلى استهداف إرهابي للقطاع الزراعي، وذلك بعد أن تعرضت مناطق في المحافظات لحرائق التهمت أجزاء من الحقول الزراعية سيما في ديالى ونينوى وصلاح الدين.

فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد الماضي، ان حرائق محاصيل الحبوب التي تحصل هذه الايام هي تحدث لاسباب جنائية اوارهابية ولكن هناك حرائق تحصل لأسباب عرضية سواء تماس كهربائي او نزاع او انتقام، وهناك مزارعون يحرقون التربة لتهيئتها للزراعة، وعلينا عدم المبالغة بهذا الامر اذا كنا نريد خدمة وطننا وشعبنا”.

