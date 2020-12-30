احتفال رومانسي في ظل جائحة كورونا

أفكار جديدة..

الصباح الجديد – وكالات:

مع اقتراب نهاية العام وبداية عام جديد، اعتادت الأسر والعائلات التجهيز للاحتفال بالعام الجديد، لكن في ظل انتشار جائحة كورونا، هناك توصيات وتعليمات بعدم التزاحم والاحتفالات العامة؛ للحد من انتشار هذه الجائحة التي عمّت البشرية كلها، فإذا كنت مستعداً أكثر للاحتفال في العام الجديد بمسؤولية يوصي مركز السيطرة على الأمراض بإبقاء الاحتفالات الداخلية لأسرتك فقط، أو إقامة احتفالات افتراضية. أما إذا كنت ترغب بمقابلة عائلتك وأصدقائك يُرجى الاحتفال بأمان لبدء العام الجديد بصحة جيدة وليس بفيروس كورونا. ولكي يكون حفلكم لعام 2021 آمنا تقدم لكم «سيدتي» نصائح أطلقها موقع «realsimple» سنذكر منها بعض الأفكار للاحتفال بالعام الجديد

ابدأ حفلتك في وقت متأخر

ما لم تكن محظوظاً بما يكفي للعيش في مكان ما يكون الجو دافئاً فيه طوال العام؛ قد يكون الاحتفال الآمن بعيد رأس السنة الجديدة في الهواء الطلق أمراً صعباً مع انخفاض درجات الحرارة. يمكنك إجراء عشاء واحتفال مبكر في الهواء الطلق ثم إرسال الجميع إلى المنزل للاحتفال في العام الجديد بشكل منفصل، أو جعل الضيوف يقتربون من منتصف الليل للعد التنازلي حتى عام 2021 معاً، ولو لفترة وجيزة.

إضاءة الحفلة الخاصة بك

إذا كنت معتاداً الاحتفال في العام الجديد في حفلة ساحرة؛ فأضف بعض التألق الإضافي إلى مساحة الاحتفال. تمكن برمجة الأضواء المتلألئة عالية التقنية لتحويل الألوان بالتزامن مع الموسيقى التي تشغلها لمنحك أجواءً أكثر احتفالية. وزع عقوداً تتوهج في الظلام ونظارات 2021 وتيجاناً وقبعات لامعة لحفلتك.

اترك الماضي خلفك

من المحتمل أن يكون هناك الكثير الذي تتطلع إليه لتوديعه في عام 2020؛ لذا استفد من بعض تقاليد الحظ الجيد الأخرى التي تساعدك على فقدان السحر السيئ. في الصين، يقوم الناس بتنظيف منازلهم قبل حلول العام الجديد؛ حتى يتمكنوا من التخلص من الحظ السيئ والاستعداد للترحيب بالخير. فيمكن للناس تدوين الأشياء التي هم على استعداد للتخلي عنها، وإلقاؤها في النار. قد يبدو الأمر سخيفاً، لكننا سنأخذ كل الحظ السعيد الذي يمكننا الحصول عليه.

الكثير من أطعمة الحظ الجيد

يمكننا استخدام كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها لجعل العام المقبل أفضل؛ لذا اصنع وليمة من نسخ متعددة الثقافات من طعام الحظ السعيد. ترمز المعكرونة الطويلة إلى حياة طويلة ومزدهرة في الصين واليابان، كما أن البازلاء ذات العيون السوداء هي حظ سعيد في الجنوب. يُعتقد أن الأطعمة التي تشبه العملات المعدنية أو النقدية أو ذات لون ذهبي -مثل اليوسفي والزلابية والملفوف وخبز الذرة والعدس والخضروات- تساعدك على تحقيق الرخاء في العام الجديد. يأكل الألمان اللحوم لبداية ميمونة للعام الجديد -أو جربوا طبق حظهم الأكثر جرأة: الرنجة المخللة. وفي منتصف الليل، يمكنك اتباع التقليد الإسباني المتمثل في وضع 12 حبة عنب في فمك، لمساعدتك في الحصول على بداية جديدة للعام الجديد.