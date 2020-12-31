حملات لتوزيع المعقمات ووسائل الوقاية على المدارس وندوات عن جائحة كورونا وأمراض الطفل

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة جامعة البصرة

البصرة – سعدي السند:

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة الكليات والمراكز العلمية التابعة لجامعة البصرة .

حملة لتوزيع المعقمات ووسائل الوقاية

فقد قامت كلية الصيدلة في جامعة البصرة بإطلاق حملة لتوزيع المعقمات ووسائل الوقاية من جائحة كورونا على مدارس البصرة.

وبين عميد كلية الصيدلة الدكتور فلاح حسن شري ان هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة كلية الصيدلة التي اطلقتها لخدمة المجتمع وللحد من انتشار وباء كورونا و لشعورنا بالمسؤولية تجاه المجتمع بجميع شرائحه في ظل الازمة .

واضاف عميد الكلية ان زيارتنا لمتوسطة رحيم جاسم و اعدادية عبدالمجيد الماجدي وتزويدهم بالمعقمات وجل الايدي والكفوف والكمامات هو جزء بسيط من خدمتنا المستمرة للمجتمع

الاثار الجانبية للأصابة بفيروس كورونا

كما نظمت كلية الصيدلة حلقة نقاشية عن الاثار الجانبية للأصابة بفيروس كورونا بمشاركة باحثين و ومختصين.

وتضمنت الحلقة محاضرة القتها الدكتورة ابرار سلمان بينت خلالها ظهور فيروس كورونا في اول دولة وهي الصين ثم انتشاره الى باقي انحاء العالم ، وشرحت الاعراض السريرية لهذا المرض وهي الجفاف، ارتفاع درجة الحرارة، نحول شديد للجسم، وفقدان حاسة التذوق والشم حيث ان بعض المرضى المصابين بكوفيد 19 لديهم تأثير طويل الامد و هو تساقط الشعر ولقد وجد الباحثون ان تساقط الشعر الذي يحدث بسبب فيروس كورونا هو بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتوتر والاجهاد النفسي ويحدث تساقط الشعر بسبب كوفيد19 بعد ثلاثة اشهر من الشفاء التام من الفيروس ويستمر ستة اشهر حيث يتساقط 50% من الشعر و لقد اشار الخبراء ان هذا النوع من التساقط سوف يتوقف تدريجيا و يعود الشعر للنمو وانه يجب التركيز على القيام بالتمارين الرياضية المنتظمة والنوم الكافي وتناول الفيتامينات والبروتينات والتقليل من التوتر.

سفرة علمية لطلبة كلية علوم البحار

وضمن برامج كلية علوم البحار – المستوى الثالث للعام الدراسي 2020-2021 مع اتخاذ الاجراءت الصحية والتباعد الاجتماعي واخذ مستلزمات التعقيم أقيمت سفرة علمية لمصنع البصرة للصناعات البلاستيكية والذي يضم خمسة خطوط أنتاجية وخطا لأعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

وتهدف السفرة العلمية تعريف الطلبة بمراحل إعادة تدوير مخلفات المواد البلاستيكية وأهمية تخليص بيئتنا منها والأستفادة من هذه المواد لاعادة إستخدامها مرة أخرى وكذلك تخليص البيئة من التلوث البلاستيكي ومما يجدر الأشارة ان المعمل هو من المعامل الجيدة وذات المواصفات العالية و انه مطابق لمواصفات الآيزو اقيمت هذه السفرة .

التحليل الجغرافي لبعض أمراض الطفل

وناقشت دراسة في كلية الآداب بجامعة البصرة التحليل الجغرافي لبعض أمراض الطفل في محافظة البصرة للمدة من 2009-2018 ، وتضمنت الدراسة التي قدمها الطالب اكرم علي حسين اربعة فصول، تناول في الفصل الأول المدخل النظري للدراسة اما الفصل الثاني فتطرق الى التغيرات الزمانية لأمراض الطفل وأوضح الفصل الثالث التوزيع المكاني لأمراض الطفل وبيّن الفصل الرابع الابعاد الديموغرافية للمصابين بأمراض الطفل.

وتهدف الدراسة الى معرفة وتحديد أنواع الأمراض الانتقالية والمزمنة الأكثر شيوعا بين الأطفال وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة وشاملة تسهم في فهم الواقع الصحي في محافظة البصرة، فضلا عن كشف التغيرات الزمانية والتوزيع المكاني لتلك الأمراض والوقوف على حجم المصابين وتحديد المناطق الأكثر احتضانا وتأثراً بالمرض.

وتوصلت الدراسة الى ان الامراض قيد الدراسة هي عالمية الانتشار وأنها تتفاعل على وفق العوامل الجغرافية، وان نسبة الاصابات غير مستقرة بسبب العوامل والمتغيرات الطبيعية والبشرية.

دورة تدريبية عن السياقات الادارية والخطابات الرسمية

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة دورة تدريبية عن السياقات الادارية والخطابات الرسمية. ، وتهدف الدورة التي قدمتها التدريسية عرفات ناصر جاسم الى رفع كفاية المشاركين في المجال الاداري لممارسة المهام والواجبات المكتبية.

وتضمنت الدورة شرحا لمفهوم الادارة والسياقات المتبعة وطرق التعامل معها وكتابة الخطاب الرسمي والتمييز بين انواعه ومعرفة اهدافه واهميته ومعالجة مشاكل السياقات الرسمية واختلافها بين المؤسسات.

ودعت الدورة الى ضرورة ترصين المحررات والمخاطبات الرسمية لضمان الايفاء بمتطلبات الجودة وتكثيف الدورات المماثلة ومواكبة العاملين في المجال الاداري لنظريات علم الادارة الحديث .