خططنا تعظيم الموارد وتحقيق النجاحات في كل مجالات عملنا

مدير عام شركة موانئ العراق للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند:

تؤكد الشركة العامة لموانئ العراق حرصها المتواصل على أن تكون فاعلة في تنفيذ خططها وبرامجها المينائية التي تخدم مسيرتها لتكون وتبقى بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها في تعظيم ايراداتها لدعم الاقتصاد الوطني والأنفتاح بشكل أكبر على موانئ دول العالم عبر عشرات الخطوط الملاحية الدولية لتثبت أنها على طريق النجاحات والتطور دائما .

تطوير مشاريع الاتصالات

جاء ذلك في لقاء أجرته «الصباح الجديد» مع الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي مدير عام شركة موانئ العراق مضيفا : ان الأسبوع الماضي حفل بالعديد من الفعاليات المينائية المهمة ومنها تأكيدنا على ضرورة تطوير مشاريع الاتصالات الخاصة بالموانئ العراقية بما يتلاءم ومعايير منظمة البحرية الدولية.

واكد المدير العام خلال تفقده قسم الاتصالات والرصد البحري ومحطة لاسلكي البصرة وبدالة الموانئ المركزية حين ان لهذا القسم اهمية كبيرة في تنظيم عمليات الملاحة البحرية في الموانئ العراقية ، واشرنا الى ضرورة مواكبة التطور الحاصل في مجال تكنلوجيا الاتصالات البحرية .

واوعز المدير العام الى الجهات المعنية لتطوير مشاريع الاتصالات وبما يتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية IOM .، وان موانئ العراق اعدت خطة مستقبلية تتضمن اقامة دورات في مجال الاتصالات والرصد البحري لمنتسبيها ، لتطوير قدراتهم في هذا المجال اضافة الى توفير اجهزة متطورة للاتصالات والرصد البحري .

دور مهم لقسم المسافن والصناعات البحرية

وقال المدير العام خلال زيارتنا الى قسم المسافن والصناعات البحرية جددنا الدعوة في أن يكون هذا القسم إنموذجا و منافساً لأعمال التسفين في دول الجوار والمنطقة واطلعنا خلال زياراتنا لمقر القسم على الاعمال التي يقوم بها الملاك الهندسي والفني للشعب والوحدات المرتبطة به قرب الحوضين العائمين ( اجنادين وحطين )، وأعربنا عن دعمنا للأداء المتميز الذي يقومون به في ادامة وصيانة الوحدات البحرية لموانئ العراق او الوحدات البحرية الاهلية ، وأستمعنا في اثناء لقائنا مدير القسم ومعاونه والى الموظفين وطلباتهم وابدينا في ذات الوقت دعم إدارة الشركة العليا الى كل العاملين وتوفير احتياجاتهم .

من جانبه قدم مدير قسم المسافن والصناعات البحرية رئيس المهندسين اسعد عبد الوهاب عبد الواحد شكره وتقديره للمدير العام على الزيارة الميدانية والوقوف على متطلبات القسم واحتياجاته.

معالجة الحاويات المتخلفة وتوفير ساحات خزن خارج الموانئ

وأوضح مدير عام الموانئ لقد عقدنا اجتماعاً موسعاً مع الجهات الساندة لمعالجة الحاويات المتخلفة في ميناء ام قصر الشمالي وفيما ابدت الموانئ استعدادها توفير ساحات خزن للحاويات المتخلفة والمصادرة خارج الميناء ، وناقشنا مع رئيس اركان القوة البحرية ومدراء الجهات العاملة في الميناء سبل معالجة الحاويات المتخلفة والمتروكة وضرورة اخلاء الساحات منها داخل الميناء واستغلالها للمناولة لتعظيم الايرادات.

وبين المدير العام بحسب توجيهات وزير النقل ان الموانئ مستعدة لتوفير ساحات لخزن الحاويات التي تصادرها هيئة الكمارك او اتلاف الحاويات المحملة بالمواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها بعد اقرار الجهات القضائية بذلك .

اعتماد وصل مشفر في دخول الشاحنات الى ميناء ام قصر

وأكد المدير العام لموانئ العراق أيضا ان شركتنا اعلنت اعتماد وصل مشفر في دخول الشاحنات الى ميناء ام قصر الشمالي تجنبا للتكرار والتزوير وفرضت عقوبات على المخالفين ، وذكرنا بهذا الصدد ان توجيهات وزير النقل تؤكد على انجاز الاعمال على وفق السياقات الحديثة وتعتزم شركة الموانئ اعتماد برنامج جديد يقتضي اجراء وصل مشفر للشاحنات الداخلة الى الميناء (مشفر) وذلك بوضع ( Barcode ) غير قابل للتزوير او التكرار من قبل سائقي الشاحنات.

من جانبه اشار مدير ميناء ام قصر الشمالي رئيس مهندسين فرزدق عبدالرزاق تم الاعتماد على الوصل المشفر لسائقي الشاحنات ومنعهم من الوقوف في الساحات وفرض غرامات على المخالفين تصل الى 150 الف دينار او منعهم لمدة شهر من دخول الميناء وذلك لتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات الى الميناء.

يذكر ان المدير العام للموانئ قام بجولة ميدانية في وقت سابق على عمليات دخول وخروج الشاحنات ووجه بوضع برنامج لتنظيم العمل بأنسيابية عالية.