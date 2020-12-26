وكالة SSM الإخبارية تفتتح مقرها وتعلن منهاج حافل بالأنشطة

بغداد ـ فلاح الناصر:

افتتحت وكالة SSM الإخبارية مقرها في بغداد رسميا، واعلنت اقامتها العديد من الانشطة ضمن منهاجها للمدة المقبلة، واقيم حفل الافتتاح الرسمي للمقر بالتعاون مع مؤسسة واحة المتنبي الثقافية، وحضرت “الصباح الجديد” وتابعت النشاط الذي ابداه الملاكان الإداري والفني لوكالة SSM ومؤسسة واحة المتنبي في التهيؤ للحفل وإنجاحه، وحضر جمع من الشخصيات الادبية من بغداد والمحافظات والعديد من الفنانين والإعلاميين لتقديم التهاني لإدارة الوكالة والمشاركة في الحفل.

عريف الحفل، صلاح العراقي، رحب بالحضور وأثنى على خطوة افتتاح المقر الرسمي للوكالة التي تعتمد ملاكا شبابيا يرأسه علي أبو عراق، وبعدها ألقى رئيس الوكالة ثمن فيها ممن حضر وشارك فرحة الافتتاح، مؤكدا ان منهاج الانشطة التي ستعتمدها في المدة المقبلة يعد إضافة للجانب الإعلامي والأدبي في العراق.

وقدم شكره إلى مديرة مؤسسة واحة المتنبي، أفراح الدايني، لجهودها الكبيرة في المساهمة بافتتاح الوكالة وابداء المساندة التي ستكون عامل مهم في انطلاقة إيجابية للعمل المشترك الذي يصب في صالح خدمة الإعلام والحركة الثقافية.

واوضح ان وكالة SSM الإخبارية، تعنى بالتطوير والاهتمام بالطاقات الإعلامية والثقافية، ولديها فرعا في محافظة المثنى بإدارة، زينب عبد العظيم، وكذلك فرع في محافظة كركوك يضم محافظات الشمال، وفرعا في جمهورية مصر العربية، وسيتم افتتاح فرعها في دولة لبنان في المدة المقبلة.

وقال ان الوكالة سبق لها ان رعت كتابا مشتركا لمجموعة من الشعراء الشباب “مرايا الأرواح”، وأقامت حفلا لتوقيع كتاب الشاعر فيصل عبد الله كاظم “اكتب لمن أحب” وشارك ملاكها في العديد من الملتقيات الفنية والأدبية.

تخلل الحفل الافتتاحي إلقاء قصائد للشعراء سعيد الزيدي وسعد الرماحي القاسمي وصلاح العراقي وودق الخفاجي وسجاد الجوراني وعمار العقابي، وأقيمت حفلة غنائية شارك فيها الفنان جمال الأسمر والفنانة سناء نجم العبودي.

من جانبها، اوضحت مديرة فرع الوكالة في محافظة المثنى، زينب عبد العظيم، انها سعيدة بالحضور والمشاركة في الحفل الافتتاحي مع زميليها اكرم رزاق وعمار مزعل، مبينة ان فريقها يتألف من 5 أعضاء هم ” أكرم رزاق محررا وعمار مزعل وغفران حسين وأمجد الجابري وعامر فاضل”، مؤكدة ان العمل في الوكالة يتم وفقا للاعتماد والتخويل الرسمي وهنالك تنسيقا مع الجهات الحكومية والإنسانية في محافظة المثنى، مشددة على ان فريق فرع الوكالة يسعى إلى نقل هموم المواطن في المحافظة وكذلك إيصال جميع الانشطة والأخبار التي تتعلق بجميع الجوانب سياسية واجتماعية وفنية وأدبية ورياضية وغيرها.